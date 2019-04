La Masía del PP

Cuando llegan las elecciones, como en el fútbol, siempre hay una temporada de fichajes que algunos partidos políticos aprovechan para conseguir un buen activo de cara a su proyecto político. En estos comicios, en la Región de Murcia ya hay tres aventajados: Vox, Somos Región y Ciudadanos. Lo curioso es que todos ellos hayan acudido a la misma cantera para adquirir sus nuevos jugadores: el Partido Popular.



VOX

Vox se ha llevado a un peso pesado del PP en la Región como es Lourdes Méndez. Tiene experiencia como concejal en el Ayuntamiento de San Javier, también fue consejera autonómica de Trabajo y Bienestar Social entre el 2002 y 2004 y, lo que mejor les viene para la labor que le han encomendado, fue diputada nacional del 2004 al 2015. Méndez dejó de encajar en el proyecto popular cuando la postura de Rajoy ante asuntos sensibles como el aborto comenzó a flexibilizarse. No contaron con ella para repetir en el Parlamento y terminó por darse de baja. Nadie duda ahora que los valores férreos de Méndez casan mejor con Santiago Abascal. Y ya lo reconoció ella misma cuando acudió, para sorpresa de sus excompañeros, al acto de Vox con Abascal en el hotel Nelva de Murcia el pasado mes de noviembre: «El PP ha hecho dejación en la defensa de los derechos fundamentales».

Luis Gestoso, segundo fichaje de Vox en el PP, ha tenido más movimiento. En tan solo cuatro años le ha dado tiempo a dejar a los populares –cuando ocupaba el puesto de director general de Emergencias de la Comunidad–, sumarse al proyecto de Ciudadanos, abandonar la formación naranja tras ser investigado por un caso de corrupción urbanística en Molina de Segura –donde fue concejal anteriormente con PP–, aunque fue absuelto después. Tras unos meses cortejando a Vox, a finales del mes pasado anunciaron que era el número tres en las listas al Congreso de la extrema derecha: «Vamos a defender los intereses de todos los españoles porque las autonomías nos miramos el ombligo». Al molinense, que dejó su cuenta personal de Twitter cuando abandonó a los de Rivera, ahora se le puede ver de vuelta con un tono muy agresivo con el resto de partidos: «Éste (refiriéndose a Pedro Sánchez) empieza a notar en la nuca el aliento de la España Viva que lo va a mandar a los sótanos de la peor Historia el día 28» u «obsérvese el uso ridículo del lenguaje de Isabel Franco como buena progre sobrevenida: 'con ellas y ellos' y elles» son algunos de sus tuits de los últimos días.



SOMOS REGIÓN

En Somos Región los 'fichajes' vienen de lejos. El partido lo fundó, precisamente, Alberto Garre, expresidente del Gobierno regional del Partido Popular, después de que en julio de 2015, y tras las elecciones autonómicas de mayo, fuera relevado en la presidencia por Pedro Antonio Sánchez, quien había formado parte de su gobierno como consejero de Educación.

Tras los casos de corrupción que salpicaron a su partido a nivel nacional y regional, y tras haberse enfrentado a la vista de todo el mundo al aparato de Génova, en 2017 se dio de baja y en junio de 2017 creó la Plataforma Cívica Región de Murcia «para dar voz a la ciudadanía que pedía una regeneración total de la política». Era la semilla del partido que llegaría un año después, Somos Región.

Pero no se fue solo del PP. Garre se llevó consigo a su jefe de gabinete durante su estancia en San Esteban, el otrora concejal popular de Lorca y diputado nacional, Pío Pérez Laserna.

También proviene del Partido Popular Francisca López Piñera, número cinco en la lista de Somos al Congreso por Murcia y, además, preside la Junta Gestora de Cieza, municipio en el que fue concejal durante años con los populares.



CIUDADANOS

En las anteriores elecciones, Ciudadanos Región de Murcia consiguió fagocitar en gran medida a UPyD, ya que Miguel Sánchez abandonó el barco de Rosa Díez y lo hizo acompañado de gran parte de su militancia murciana. Sin los magentas, Cs se ha buscado, en general, a sus propios candidatos, aunque, a falta de conocer su lista completa a la Asamblea Regional, ya ha aparecido una antigua miembro del Partido Popular: Ana Martínez Vidal.

La edil de Calidad Urbana e Infraestructuras entre los años 2011 y 2015, durante el mandato del alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, se afilió a la formación naranja un año después. «Me siento bastante identificada con el discurso y con la forma de pensar de este partido», afirmaba entonces Ana Martínez que acompañará a la ganadora de las polémicas primarias para la Presidencia de la Comunidad, Isabel Franco.



TIEMPO PARA SORPRESAS

Hasta el 18 de abril no se cierran las listas de la Asamblea y no hay que olvidar que Cs solo ha anunciado cuatro nombres, mientras que Vox aún no ha confirmado ninguno.