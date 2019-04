Albert Rivera, en Murcia: "El agua no es roja ni azul, es agua, no es de un partido u otro"

Albert Rivera, en Murcia: "El agua no es roja ni azul, es agua, no es de un partido u otro" Juan Carlos Caval

"La gente de los balcones son bastante más amables que los de las cacerolas del otro día", señaló Albert Rivera al empezar su discurso durante el acto de campaña que ha protagonizado en la plaza de Europa de Murcia, en referencia a lo que le pasó en su acto de partido en Rentería, donde le increparon. El presidente de Ciudadanos recordó que "me enredaron hace ya una década" para participar en política, "porque creo en los españoles".

"Murcia es naranja, Murcia es liberal, Murcia es leal a España, Murcia cree en la modernidad. Por eso la gente espera que gane Ciudadanos", aseguró el líder naranja.

Apuntó que "sin estar todavía en gobiernos", desde su partido "hemos logrado infraestructuras, recursos, apoyos a la igualdad, a asuntos importantes para Murcia", sin concretar cuáles.

"El próximo día 28, sé que vamos a crecer, pero a mí lo que me importa es que haya un cambio de Gobierno y que Cs lo encabece", manifestó. "Los separatistas, los radicales, los de Podemos, que quieren una economía bolivariana, Sánchez y el Falcón o los que amamos España. Eso es lo que nos jugamos el 28 de abril", consideró.

"Sánchez lleva escrito en la frente 'indulto a cambio de escaños'. A mí me da vergüenza. ¿Sabéis lo que le hacen a las familias de los constitucionalistas en Cataluña por defender la Constitución? Señor Sánchez, nunca más, no vamos a permitir que indulte a los golpistas. Porque para mí pierde la dignidad alguien cuando deja tirados a los suyos", expresó el líder naranja.

"Yo fui a Rentería porque amo la libertad. Y voy a volver a ir. A Rentería, a Alsasua, al pueblo de Puigdemont, donde me dé la gana. Eso es democracia, que aprendan los etarras y los radicales", destacó Rivera, a lo que agregó que "los de Bildu nos escupen desde un balcón".

Habló del Corredor Mediterráneo, con el que "ganamos todos los españoles, y yo me comprometo a acabarlo esta legislatura, es una necesidad". Tenerlo traerá "empleo para Murcia y desarrollo para España".

"Aquí en Murcia habéis visto corrupción por un tubo. Infraestructuras innecesarias. Y el dinero es vuestro, no del PP y del PSOE. Queremos mirar a los ojos a los españoles, ya basta de robar con las manos abiertas en las infraestructuras públicas", señaló Rivera.

"También el agua es un bien. Claro que lo vamos a hacer bien, hay técnicas, innovación, vamos a invertir para que ni una sola gota de agua se malgaste", manifestó, al tiempo que se comprometió a convocar "a todas las Comunidades Autónomas a la Mesa del Agua", donde hacer "un plan con cabeza y sin políticos".

"Es agua, no roja ni azul, es agua. No es de un partido ni de otro", insistió el presidente de Cs. Asimismo, dejó claro su sentir: "A mí lo que me mueve es ser español", recalcó.

Apostó por "una tarjeta sanitaria única de España, porque soy español y quiero una sanidad única para todos los españoles".

Rivera apostó por "un pacto nacional por la Educación, me comprometo a impulsarlo al principio de la legislatura".

"Vamos a prohibir que durante la escuela no haya teléfonos móviles. Yo sé que habrá a quien no le guste. Que le digan a un profesor cómo se dirige a una clase en la que todos están mirando el móvil", anunció.

"Como nadie va a tener mayoría absoluta, le digo ya a los españoles lo que vamos a hacer. Vamos a llamar al PP para que nuestros escaños, junto a los suyos, formen un gobierno", admitió. "Hay que optar: o Sánchez y los de las cacerolas y los escupitajos o Ciudadanos de la mano del PP", sentenció. "Señor Casado, no tire la toalla, no pierdan ustedes la energía porque, al final, va a gobernar Sánchez", dijo al líder del PP.