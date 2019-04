Tovar propone a Podemos y a C´s negociar "para hacer realidad juntos el cambio"

El dirigente del PSRM-PSOE, diputado electo a la Asamblea Regional y aspirante a presidente de a Comunidad, Rafael González Tovar, remitió ayer una carta a los representantes de Podemos y de Ciudadanos en la que les invita a dialogar para «hacer realidad juntos el cambio que necesita nuestra Región», porque, asegura, «está en nuestras manos».

Tovar ha sido el primer dirigente en tender un puente hacia las negociaciones al resto de las formaciones que obtuvieron representación en el parlamento regional y que tienen la posibilidad de evitar que gobierne, tras 20 años en el poder, el Partido Popular, que se quedó a un escaño de la mayoría absoluta en los comicios del 24M.

En la carta, el dirigente socialista recuerda a sus homólogos de las formaciones violeta y naranja que han decidido comenzar un proceso de contactos oficiales tanto con las fuerzas políticas que van a estar representadas en la novena legislatura en la Asamblea Regional, como con los que van a tener «una importante presencia» en las corporaciones municipales. Con ellos, añadió, «hemos coincidido discursivamente a lo largo de la campaña electoral con un claro denominador común: el cambio».

González Tovar insiste en que la ciudadanía «está reclamando acuerdos en pro de la política dirigida hacia las personas y rechazando movimientos en búsqueda únicamente del poder».

Por eso invita a las dos formaciones a analizar «conjuntamente» los tres programas electorales, «poner en común ideas» y basarse en los compromisos adquiridos con la ciudadanía y en los puntos en común.

Sin corruptelas

En este último punto, el socialista destaca «acabar con las corruptelas, medidas de choque contra el paro, apoyo directo a autónomos, blindar la sanidad, poner fin a los desahucios, o aplicar la Renta Básica de Inserción, poniendo como base el compromiso programático para ver la forma de trabajar por el cambio en las políticas de la Región».

El PSOE pretende con estas negociaciones lograr que esta Región «tenga un gobierno decente, eficaz y con la máxima conciencia social para afrontar la difícil situación por la que atravesamos».

Tovar, que ha designado a la secretaria de organización, Presentación López, como la interlocutora válida par cerrar en los próximos días una reunión con ambos partidos, considera imprescindible que la Región inicie «un nuevo rumbo de progreo y regeneración política», mensaje que les han trasmitido, dice, en las urnas.

Por último, el líder socialista recuerda que el escenario social, económico y político en la comunidad murciana «se encuentra en una lamentable situación de corrupción, pobreza, desempleo, disparada deuda y carencia de un modelo económico y social que garantice a corto, medio y largo plazo prosperidad y futuro».

Ambos partidos, según habían manifestado a esta Redacción, afirmaron estar abiertos al diálogo, aunque siempre con los programas respectivos encima de la mesa.

Puntos imprescindibles

Para Podemos es imprescindible que el PSOE abandone las políticas de recortes iniciadas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que puedan hablar de pactos. «Nuestras políticas recogidas en la agenda social de rescate ciudadano son intocables», destacó la secretaria de organización, y número dos en las listas de la Asamblea Regional, Mª Ángeles García.

Desde Ciudadanos, su diputado electo Juan José Molina, también se refirió al programa electoral como referente de las líneas rojas que no se podrían traspasar para poder empezar a hablar con otras formaciones y dejó claro que «todo está por negociar, pero a priori no decimos ni sí ni no a los acuerdos puntuales o a un gobierno tripartito».