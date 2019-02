"Todo el que quiera levantar la Región me encontrará en el despacho de San Esteban"

Médico de familia, 61 años, casado, con dos hijas y un nieto. Murciano de pura cepa y socialista hasta las trancas. Ha sido director general, delegado del Gobierno, concejal, diputado y secretario general del PSRM. Está ante su gran oportunidad para gobernar la Región, su Región.

Después de lo que al PSOE le está costando volver a gobernar la Región, ¿qué hará, si gana, cuando se encuentren por fin solo en el despacho presidencia de San Esteban?

No soy de estar mucho en un despacho, y menos solo. Todo el que quiera venir a ayudar a levantar esta Región que lleva tanto tiempo muy mal gobernada me encontrará en el despacho del palacio de San Esteban.

Es usted el único de los candidatos que es abuelo. ¿Es una ventaja frente al resto?

No sé si una ventaja, pero sí una suerte llegar a casa, ver al pequeño Rafa y sentir que todo merece la pena, por su futuro y el de tantos pequeños y jóvenes. Tenemos que erradicar la pobreza en la Región, sobre todo la pobreza infantil, que ha alcanzado niveles aberrantes, así como blindar la sanidad pública y la educación pública. Por todos los Rafas, Lucías, Pedros,? por el presente y el futuro de nuestra Región.

Sea sincero, ¿de verdad hay una sola noche en la que se haya desvelado pensando en el sufrimiento de los ciudadanos por la crisis?

Hablar de los ciudadanos es hacerlo de personas con nombres y apellidos. Hay muchos conocidos que lo están pasando mal, muy mal, y son una muestra de esa ciudadanía. Sí, a veces cuesta hacer otra cosa que no sea pensar lo mal que muchas personas lo están pasando. En los últimos años en contacto con la calle he conocido mucha gente, muchos testimonios sufriendo el desempleo, la falta de ayudas, los desahucios.., y sí algunos, quitan el sueño. Por eso es imprescindible cambiar ya el rumbo de la Región, devolver la esperanza y las oportunidades a los murcianos y murcianas.

¿La política le ha hecho alguna vez llorar?

Sí, porque a veces se viven situaciones extremas. Por suerte, he llorado más de alegría que de pena. Pero ha habido momentos duros. Lorca la llevo en el corazón.

¿Se avergüenza cuando se encuentra a una persona que lleva años sin poder trabajar?

Sí, es un fracaso de la política, en la que la sociedad ha puesto su confianza para liderar la solución a los problemas. Y por eso quiero que un Gobierno decente que piense en las personas que día a día mueven la Región: autónomos, pymes, personas que cuidan de otras personas, niños y mayores. Esta Región necesita un Gobierno dispuesto a reactivar directamente a los parados de larga duración, a las familias donde no entra ningún sueldo a principios de mes. Y lo haremos.

Un rincón de la Región para perderse... (en caso de fracaso electoral, por ejemplo)

No soy de perderme, sino de dar la cara. Si me pierdo será para descansar y me encontraréis debajo de las moreras en mi huerta o viendo un atardecer en La Azohía.

¿Ha probado alguna droga?

Nunca he estado en ese mundillo, el mayor vicio que he tenido, que era el tabaco, lo dejé hace 15 años. La droga que prefiero es la de la política. Y la del amor que Inma me da desde hace más de 45 años.

¿La última vez que rezó?

No rezo, pero tengo inculcada una gran pasión por mi tierra y me emocioné mucho el Día del Bando al acompañar a la Fuensantica y cantar el himno de Murcia junto a cientos de murcianos.

¿Cómo definiría la 'erótica del poder'?

Como el poder de cambiar las cosas. No seré presidente para estar o figurar, lo seré para hacer.

¿Su libro favorito?

La templanza, de María Dueñas.

¿Un personaje histórico?

Paco Rabal, orgullo aguileño, inigualable embajador de la Región y grande para el panorama cultural español.

¿Con qué superhéroe se identifica?

Con ninguno. Me considero una persona muy normal. Pero sí admiro a algunas superheroínas, sobre todo ellas, que están tirando de familias enteras.

¿Una canción con la que seguir enamorando a su esposa?

Nuestra vida tiene muchas bandas sonoras. Me encanta cantarle y sacarle una sonrisa.