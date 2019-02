"Queremos derogar la LOMCE y cambiar el modelo sanitario"

Navarro, sindicalista y profesor. Fue elegido secretario general del Consejo autonómico en febrero y esta semana ha obtenido el apoyo para presentarse como candidato a la presidencia de la Comunidad.

Casi todos saben de él que es sindicalista, profesor y navarro, pero no todo el mundo conoce su pasión por el cine, el arte y la familia. Óscar Urralburu ha sido elegido cabeza de lista de Podemos para las elecciones autonómicas con más de un 65% de los votos y compite por entrar en San Esteban a partir del 24 de mayo. Se define como «alguien normal» y reconoce que la suya es la mejor alternativa para dar un vuelco a la Región y acabar con las que califica como «mentiras y las falacias» del Partido Popular.

¿Cómo valora los resultados de las primarias de Podemos para la lista autonómica?

Estamos satisfechos. Hemos notado en los últimos meses que hay cierta fatiga en la participación interna, algo normal después de un año tan intenso de construcción y participación. El porcentaje sigue ajustándose a la división clara que hay entre los modelos internos. El proceso es complejo y quizás la falta de madurez de la formación hace que las distintas posiciones estén demasiado rígidas, pero con el tiempo irán suavizándose. La mayoría es clara, con un 65% de los votos, pero estamos convencidos de que podremos ir convenciendo a más gente para que se integre.

Hay un alto porcentaje de votos en blanco para elegir a la cabeza de lista, un 31,16%. ¿A qué se debe?

Hemos preguntado a la plataforma Ágora Voting por la naturaleza de esos votos, porque ahí se incluyen las papeletas en blanco y las nulas y estamos esperando la respuesta.

¿Por qué se tardó tanto en conocerse los resultados, desde el lunes hasta el miércoles?

La propia empresa requiere 48 horas para hacer todo el repaso. Existe un proceso informático y otro manual y como se retrasó un día más el proceso de votación, se han retrasado un día más. Hay un mecanismo estricto de validación y control de votos y me consta que ha habido llamadas telefónicas masivas a diferentes partes del Estado español para comprobar que había una persona detrás de cada voto.

Tras la experiencia acumulada, ¿cambiaría algo de los procesos de elección de Podemos a través de listas?

Se han cometido errores, como en todo proceso humano y hay cosas que corregir. Pero estoy convencido de que en las organizaciones, internamente, hay diferentes proyectos que defender, y en este sentido es importante que esas opciones se presenten en listas como un equipo de trabajo. Cuando haya más tiempo, más participación interna y más experiencia, iremos viendo cómo se pueden hacer estas dinámicas de otra manera. Creo que ha faltado algo de madurez en algunas propuestas y eso se cambiará.

¿Cuáles serán los primeros pasos que dé como candidato a la presidencia regional?

Trabajar en el programa electoral. Lo están desarrollando de manera participativa la secretaría de análisis político, los círculos, muchos grupos de trabajo, expertos en sanidad pública, educación pública, así como en servicios sociales y economía. Ya existe un preborrador, que tiene que ser validado por la asamblea, y para el día 15 o 16 de abril tendrá lugar la presentación del primer borrador. A partir de ahí se iniciará la segunda fase de participación. El día 18 hay planeado un encuentro regional con asociaciones, sindicatos, profesionales, colectivos, mareas, servicios públicos, etc. Hay dos vías fundamentales: la primera, de atención a la ciudadanía que sufre problemas de pobreza y carencia de vivienda, y la segunda es la recuperación económica. Queremos elaborar una serie de medidas de carácter económico, fiscal, y de estímulo presupuestario.

Además de estos ejes, ¿puede adelantar alguna medida concreta en educación y sanidad?

En educación, todos los documentos que nos están llegando proponen la derogación del Real Decreto de ley de 2012 y de la LOMCE. Queremos una educación más centrada en el desarrollo de los niños y niñas y menos en otro tipo de modelos más rancios y arcaicos. En cuanto a la sanidad, es crucial un cambio de modelo. Muchos estudios certifican que el modelo de sanidad español es muy competente, pero también muy costoso, demasiado centrado en la farmacología y la atención hospitalaria. Es fundamental recuperar los derechos de recetas perdidos, pero al mismo tiempo tenemos que recortar el gasto en farmacología hospitalaria,que de forma escandalosa ha llegado hasta un 41%.

¿Qué propuestas hay para atajar la falta de agua?

Defendemos que el agua sea gestionada a nivel estatal y que desde ahí den una respuesta para que, como derecho básico que es, llegue a toda la población. En lugar de apoyar soluciones mucho más costosas, queremos abordar la cuestión ´E´ de energía. Tenemos desalinizadoras que no están funcionando a pleno rendimiento y que producen agua cara porque no se utilizan energías renovables.

¿Y qué opina del AVE y del aeropuerto?

La Asociación de Usuarios del Ferrocarril recalca que es una infraestructura cara y no rentable. Ha fracasado el modelo. Tenemos infraestructuras muy costosas que ahora tenemos que pagar. Lo que tenemos claro es que el AVE no puede llegar a Murcia sin llegar soterrado porque no puedes facilitar la movilidad hacia Madrid y dificultar en extremo la comunicación interna del núcleo urbano. Se debe garantizar el derecho a la movilidad. En cuanto al aeropuerto, estamos abiertos a estudiar diferentes opciones, pero nos parece un disparate lo que ha ocurrido, porque mantener una estructura que nos va a costar tantísimo dinero no tiene ningún sentido, sobre todo cuando tenemos un aeropuerto operativo como el de San Javier.

Después de los resultados electorales en Andalucía, ¿qué cree que ocurrirá en la Región?

Hacemos una lectura muy positiva de lo que resultó en Andalucía. Por un lado está la militancia que se ha dejado los cuernos por sacar adelante el proyecto político y por otro, una sociedad que poco a poco va comprendiendo la hipótesis de que Podemos es plena transversalidad. Algunos estudios nos dicen que el voto de Podemos viene de IU, PSOE y PP, así que se ratifica la hipótesis de centralidad y la validamos para Murcia también. Aquí, además, el efecto puede ser más intenso porque el proyecto socialista está muy minado. Por otro lado, el votante tradicional del PP empieza a comprender las falacias y mentiras de este partido. Andalucía es sólo un empujón, dadas las circunstancias en las que se han celebrado las elecciones, con el adelanto electoral. La formación no estaba al cien por cien, pero nosotros vamos a llegar al 24 de mayo preparados para dar un vuelco.

¿Qué opina del auge de Ciudadanos?

Ciudadanos representa mucho más de la vieja política. Es un partido que ya existía con anterioridad y se ha construido en la Región a partir de los medios de UPyD, cuya cultura política no es la de traer el cambio. Cuando entras en debates políticos con ellos, encuentras que su discurso no encaja con los inmigrantes que no tienen derechos. Se ha mostrado muy intolerante con la diferencia. Es más de lo mismo.

¿Se tendrían que rebajar las exigencias que impone Teresa Rodríguez para facilitar la investidura de Susana Díaz?

La propuesta de Rodríguez y la de Madrid son exactamente la misma. Me consta que no se ha intentado decir nada a Teresa. Para que haya un gobierno de los andaluces es fundamental un trabajo claro en contra de la corrupción, por la defensa de la ciudadanía y un trabajo de restitución de los derechos sociales y de los trabajadores públicos despedidos.