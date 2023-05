La Región de Murcia enviará después del 23 de julio diez nuevos diputados al Congreso de los Diputados, supuestamente, para los cuatro años siguientes.

Los murcianos volverán a las urnas pocas semanas después de conformar una nueva Asamblea en la que el color azul del Partido Popular ocupa casi la mitad del hemiciclo. Si votaran exactamente igual el 23 de julio que como lo hicieron el pasado domingo, el Partido Popular llevaría al Congreso de los Diputados la mitad de los parlamentarios de toda la Región; es decir, cinco.

El Partido Socialista, a una distancia considerable de los populares, mandaría tres diputados a Madrid, mientras que Vox, tercera fuerza, haría lo propio con dos de los suyos.

En 2019 el PP no fue el partido hegemónico y envió tres diputados, los mismos que el PSOE y que Vox. Además, una cuarta fuerza, Podemos, envió a un diputado.

En esta ocasión, los números de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde no serían suficientes para lograr una plaza. Ni siquiera lo conseguirían sumando los votos de Más Región-Verdes Equo, entendiendo que pudieran ir todos juntos a través de la plataforma Sumar. El proyecto de Yolanda Díaz se quedaría aún a 20.000 votos de lograr un escaño, que habría costado unos 60.000.

Andrés Tomás Cegarra, politólogo del Comité de Análisis Electoral del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la región de Murcia (Mupolsoc), advierte, no obstante, de que «la utilidad de este tipo de extrapolaciones es mínima», ya que los ciudadanos no votan igual en elecciones autonómicas que en las generales. Precisamente, pone como ejemplo las elecciones de hace cuatro años, cuando ganó el PSOE en las regionales y el PP quedó segundo pero, en las nacionales, Vox fue el partido más votado. «Aunque el voto dual es más acusado en Cataluña, en la Región de Murcia también se da que no todos los ciudadanos confían en el mismo partido siempre».

Santiago Abascal se hizo fuerte en las segundas generales de 2019, especialmente en la Región de Murcia, única comunidad en la que ganó los comicios. Pedro Sánchez, por el contrario, está muy mal valorado, según las encuestas de los últimos años que se publican en la Región.

De todas formas, Cegarra remarca que en las elecciones del pasado domingo lo que se constató es que «el PSOE perdió mucho poder, pero no tantos votos», por lo que es muy pronto para intentar predecir el resultado.