De la A a la Z: el rosco electoral de la Región de Murcia

Hoy comienza la campaña electoral en doce comunidades, incluida la murciana y, para no perderse, es necesario conocer quiénes son sus protagonistas y qué términos van a oír a menudo los votantes

Candidata al Ayuntamiento de Cartagena. Hace pocos meses creó su propio partido, Sí Cartagena, para poder continuar como concejala después del 28M. Tras haberse turnado la Alcaldía con José López (MC) entre 2015 y 2019, hace cuatro años pactó con el PP y Cs un acuerdo de gobernabilidad que le costó la expulsión del PSOE, partido que no le dio su consentimiento.

Fueron varios los diputados expulsados de sus partidos durante la X legislatura. Tras la fallida moción de censura, en marzo de 2021, Ciudadanos expulsó a aquellos que no votaron a favor de la iniciativa: Isabel Franco, Francisco Álvarez, Valle Miguélez y Alberto Castillo. En 2020, era Vox el que expulsaba a tres de los suyos por hacerse con el control de las cuentas del grupo parlamentario: Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano.

Diputado en el Congreso con Vox, en diciembre de 2022 se conoció que sería el candidato del partido de Abascal a las elecciones municipales en Murcia. Su precampaña la ha dedicado a recorrer las pedanías para disputárselas al PP y no ha dudado en fichar a algunos pedáneos populares históricos de la era de Cámara.

I. Indecisos

Masa de votantes que no han decidido todavía el sentido de su voto para el próximo 28 de mayo. Por un lado, hay un grupo de electores que no tienen claro ni siquiera si irá a votar o no; mientras que otro grupo tiene dudas entre qué papeleta escoger para introducir en la urna. Solo para la Asamblea Regional se presentan en la Región quince partidos diferentes.