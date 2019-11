Los ribereños lamentan el triunfo en Murcia de Vox, un partido "trasvasista"

La Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, ha lamentado "la radicalización" que ha habido en la Región de Murcia con la victoria en las elecciones general de Vox, un partido "abiertamente trasvasista", a pesar "del colapso del Mar Menor".

"¿Cómo es posible que en Murcia y Guadalajara, una comunidad y una provincia castigadas por las consecuencias del trasvase, se postule como primera y segunda fuerza política, respectivamente, un partido abiertamente trasvasista?" se ha preguntado la presidenta de la asociación, María de los Ángeles Sierra, han indicado en una nota los municipios ribereños.

Y ha considerado que "solo se explica sacando la cuestión de la agenda y minimizando la importancia de un problema que, sin embargo, no va a desaparecer".

En este sentido, Sierra ha opinado que "la crisis medioambiental del Mar Menor y del Tajo y la sequía a la que nos enfrentamos si no cambiamos de modelo es un problema real, que no se soluciona con diálogo porque el interlocutor es la naturaleza".

"O se empiezan a tomar a medidas ya o no habrá bandera suficientemente grande para tapar el hedor", ha aseverado la Asociación de Municipios Ribereños, que ha avisado sobre "el descomunal daño que se ha hecho desinformando al respecto de la mal entendida guerra del agua, con intereses partidistas".

Según los ribereños: "Cuando constantemente se alude a trasvases imposibles desde otras cuencas, megalómanos proyectos desestimados por Europa, o se centra el debate en el dinero que se paga por uso de la infraestructura que no por el agua, se olvida que el verdadero enemigo no es el partido rival o la comunidad vecina, sino la sobreexplotación de recursos por parte de empresas cuyos beneficios son privados mientras que las consecuencias de sus tropelías las pagamos todos".

Asimismo, ha señalado que "despachar el problema con un inviable trasvase del Ebro es no querer ver la realidad, querer adelgazar comiendo croquetas, sin el esfuerzo que necesariamente pasa por una reversión de las miles y miles de hectáreas reconvertidas a regadío y un aprovechamiento de las plantas desaladoras".

"Pero eso supone enfrentarse a un sindicato que vive del agua y a una agroindustria con mucho dinero para comprar voluntades", ha indicado Sierra", quién se ha preguntado "¿cuántos miles de millones de euros pretenden que nos gastemos para premiar a la industria que ha destrozado el Tajo y el Mar Menor".

La Asociación de Municipios Ribereños ha instado a los partidos políticos a llegar a un acuerdo de gobierno "cuánto antes, urgentemente", y que se "pongan manos a la obra y se dejen de excusas".

"No podemos seguir aprobando trasvase tras trasvase, amparándonos en la inestabilidad política, porque es una actitud irresponsable con los españoles, que no tenemos la culpa", ha advertido la asociación de municipios ribereños, que ha subrayado que "no hay soluciones mágicas que pasen por invertir millones y millones en sostener lo que es insostenible".