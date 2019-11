El PSOE salva los muebles en el Congreso, pero pasa de primera a tercera fuerza

Diego Conesa considera una «desgracia política» que haya ganado en Murcia "un partido machista y xenófobo" y culpa de ello al "blanqueo" de PP y Cs.

En siete meses el PSOE ha pasado de ser la primera fuerza política en la Región a ser la tercera, al adelantarle Vox y PP. En estas elecciones, los socialistas murcianos han perdido el primer puesto que obtuvieron en las elecciones generales de abril, aunque mantienen los tres diputados y pierden los dos senadores que sacaron en los comicios de la pasada primavera.

El PSOE ha mantenido el porcentaje de apoyos, 24,76 por ciento del total en los comicios de ayer frente al 24,77 por ciento de abril. Aunque en votos ha perdido algo más de 14.100 respecto a hace siete meses. Los datos del escrutinio fueron seguidos ayer por la cúpula del PSRM-PSOE en la quinta planta de la sede de Princesa, como es habitual, donde el secretario general del partido, Diego Conesa, estuvo acompañado toda la noche por los candidatos socialistas murcianos al Congreso y al Senado y los miembros de su equipo, quienes están llamados hoy a una reunión de la Ejecutiva regional para analizar los resultados.

El PSOE murciano ha mantenido el tipo en cuanto al número de diputados que logró en los anteriores comicios nacionales con Pedro Saura, María Soledad Sánchez y Juan Luis Soto, y pierde a los dos senadores que han trabajado por Murcia en Madrid estos meses (Joaquín López y Sussana Hernández).

Sin embargo, esta cita electoral ha servido para evidenciar que los resultados de abril, cuando el PSOE volvió a ser la fuerza más votada en la Región en unas elecciones nacionales 30 años después (no se daba esta situación desde 1989) ha sido solo un espejismo y ha pasado a ser la tercera fuerza política. Vox y PP le han pasado por delante gracias a la fuga de votos que se ha producido en Ciudadanos, que ha perdido a los dos diputados que tenía por Murcia en Madrid y se ha quedado sin representación.

Diego Conesa no compareció anoche ante los medios hasta que lo hizo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en Madrid. Tras agradecer el trabajo de los más de 1.000 interventores, 2.500 apoderados y el respaldo de los «176.000 murcianos que han contribuido a la victoria del PSOE en España», el secretario general de los socialistas murcianos lamentó «la desgracia política regional que supone la victoria de un partido machista y xenófobo», en referencia a Vox, y señaló directamente a PP y Ciudadanos como responsables de su victoria «por sus políticas de blanqueo».

El líder de los socialistas murcianos invitó a la formación naranja a llevar a cabo una reflexión regional y nacional y a revisar sus políticas, ya que «la situación económica, financiera y ambiental no admite demoras».

Preguntado por si ve posible recuperar el primer puesto que el PSOE logró en abril después de 30 años, Conesa afirmó que lucharán y trabajarán para ello, «para eliminar la mancha verde (Vox) de la intolerancia, el machismo, la xenofobia, esa mancha verde que es una desgracia social y económica para la Región». Al tiempo que subrayó que la opción de la moción de censura sigue vigente y «sigo con los mismos planteamientos que hice en aquel momento».

En Princesa se vivió anoche el recuento de los votos con cautela, ya que no estaba claro si las cuestiones territoriales (Mar Menor) podría pesar más o menos en la balanza electoral. Y hasta que no estaban todos los votos escrutados no salió ningún dirigente a valorar los resultados. Sin embargo, sí que se pudo ver a miembros de la familia socialista como a Francisco Jiménez, José Antonio Serrano, Pedro López, Francisco Lucas, Jordi Arce, Carmen Baños y Miguel Company, entre otros. Así como al expresidente del Real Murcia, Chema Almela.



El Mar Menor seguirá siendo una prioridad en los próximos años

El cabeza de lista de los socialistas al Congreso y secretario de Estado de Infraestructuras en funciones, Pedro Saura, afirmó ayer en la sede socialista que «los diputados por Murcia seguirán trabajando para resolver el déficit que tiene la Región», a la vez que hizo hincapié en que «el Mar Menor será nuestra prioridad en los próximos años».

En cuanto a los resultados nacionales, en los que el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones, bajando sólo tres diputados respecto a los comicios de abril, Saura apuntó que «el partido que ha ganado va a trabajar para conformar un gobierno y desbloquear la situación», a lo que añadió que «el presidente del Gobierno en funciones va a trabajar desde ya para que haya un ejecutivo cuanto antes».