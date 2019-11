Resultado elecciones generales Murcia: El PSOE pasa de primera a tercera fuerza política en la Región

En siete meses el PSOE ha pasado de ser la primera a la tercera fuerza política en la Región, al pasarle por delante Vox y PP. En estas elecciones los socialistas murcianos han perdido el primer puesto, aunque mantiene los 3 diputados y pierde un senador al quedarse con uno solo frente a los que sacó en los comicios del pasado mes de abril con el 97 por ciento escrutado.

En la sede del PSOE regional se ha vivido el recuento con cautela esta noche, ya que no estaba claro si las cuestiones territoriales (Mar Menor) podría pesar más o menos en la balanza electoral. Y hasta que no estaban todos los votos escrutados no ha salido ningún dirigente a valorar los resultados.

Los datos han sido seguidos por la cúpula del partido desde la quinta planta de la sede de Princesa, como es habitual, donde el secretario general del partido, Diego Conesa, ha estado acompañado toda la noche por los candidatos socialistas murcianos al Congreso y al Senado.