Elecciones Generales en Murcia: El Partido Popular gana al PSOE sin poder celebrarlo

El Partido Popular en la Región de Murcia consiguió uno de los objetivos de la campaña electoral que se propuso, ganar al Partido Socialista. Sin embargo, prestó poca atención al peligro que se le acercaba peligrosamente por la derecha, ya que Vox, y no el PP, se convirtió este 10 de noviembre en la formación política más votada en la Comunidad en las elecciones generales.

La lista de Teodoro García Egea se ha quedado a diez mil votos del liderazgo y, con más del 95% de los votos escrutados, ha recibido prácticamente el mismo número de apoyos con respecto al 28A, quedándose con 179.341 votos. El ciezano declaró ante los medios de comunicación, después de que se publicara el sondeo de RTVE que anticipaba estos resultados, que los españoles habían optado por dos alternativas: Pedro Sánchez y Pablo Casado. Sin embargo, los murcianos se han desmarcado de la línea seguida por el resto de Comunidades Autónomas (excepto País Vasco y Cataluña) y han preferido el tono verde de Santiago Abascal.

En esta ocasión, la celebración de la noche electoral no ha tenido lugar en el Hotel 7 Coronas de Murcia, como es tradición, ya que al tratarse de una repetición, no querían darle un toque festivo a la velada. Finalmente ha sido en la sede del Partido Popular en la capital del Segura, en la calle González Adalid, donde no han podido acceder muchos simpatizantes.

Nunca ganar al PSOE había tenido un sabor tan agridulce para el Partido Popular.