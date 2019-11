Sánchez llama a frenar en las urnas al "franquismo"

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves a frenar el "franquismo", en alusión a Vox, pero también a "parar los pies a la derecha" y ha pedido "un solo gesto" el próximo domingo para acabar con esa España "excluyente".



En un mitin en Castelló, en vísperas del cierre de campaña, este viernes en Barcelona, Sánchez ha reclamado el voto de los indecisos para "hacer más fuerte a la única opción de gobierno, que es el Partido Socialista".



Con un guiño a la Comunitat Valenciana, Sánchez se ha comprometido, ante un aforo de 1.500 personas, que, si gobierna, aprobará el nuevo sistema de financiación autonómica y también local, y por ello ha instado a exigir a los partidos conservadores que "desbloqueen" la situación.





Este domingo podemos frenar a quienes defienden el franquismo, el machismo, la homofobia y el racismo. Podemos hacer que haya Gobierno, lograr que nuestro país avance.



El domingo podemos hacer todo eso con un solo gesto: votando al @PSOE.#AhoraSí/? #VotaPSOE ?? pic.twitter.com/dZbilMEuQZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2019

En la intervención, Sánchez ha subrayado que votar al PSOE "significa tres cosas: formar gobierno, frenar al franquismo y hacer avanzar a España en convivencia, limpieza y justicia social".Y al igual que hizo esta mañana en otro acto electoral en Los Alcázares (Murcia), Sánchez ha dado un paso más en las críticas a los de Abascal, que, ha dicho, se han impuesto "ideológicamente" y ahoraSánchez ha querido dejar claro que el voto al PSOE es "útil y valiente" y supone esa "valentía que no tiene la derecha de alzar la voz contra la ultraderecha. Esa voz que vamos a alzar los progresistas para frenar al franquismo".También a Cataluña se ha referido el president de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE,quien ha calificado de "fatal y terrible" la huida hacia delante del independentismo.Y a su homólogo catalán, Quim Torra, Puig le ha dicho que "jamás hable de la Comunidad Valenciana porque no tiene nada que ver con ese proyecto".Este domingo, según Puig, "nos jugamos más que una elección,, un país con un presidente que gobierne para todos y entienda la realidad diversa de España, que no es una, grande y libre, sino que es otra cosa".A su juicio, se trata de "armonizarlo y buscar soluciones solo desde la racionalidad y defendiendo la ley y el diálogo" porque lo que sucede en Cataluña "nos afecta, porque somo vecinos y tenemos una relación emocional y económica que queremos que vaya por buen camino"."Nuestro proyecto es profundizar el Estatut, la Constitución y el avance social y tener un gobierno cómplice de los intereses generales pensando en las personas", según Puig, pero "y eso, ha agregado, "es lo que quisieran los independentistas".