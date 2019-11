"Miremos al Valle de Escombreras, no a otros valles del pasado"

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Teodoro García Egea, dijo ayer que «Sánchez no puede seguir al frente del Gobierno porque no ha dedicado ni un minuto a los problemas de la Región y no podemos admitir que continúe maltratándonos» y con ello «siga haciendo que la Región sea la olvidada del todo resto de comunidades», indican fuentes del PP en una nota de prensa.

El ciezano opina que «llevamos un año bloqueados, dejando patente que los murcianos no tenemos a nadie en el otro lado» porque se ha visto el tiempo que Sánchez le ha dedicado a los problemas y retos de la Región, considera el PP.

«A partir del 10N, no seremos los olvidados si aquel que es presidente del Gobierno tiene a la Región de Murcia en el mapa, y solo Pablo Casado garantiza esto», soltó García Egea.

El popular, que tuvo un encuentro con empresas de tecnología en el CEEIM, lamenta que «hayamos conocido el peor dato de empleo desde 2012 y Sánchez ni siquiera se dignó a dedicar 30 segundos a este tema que es el que más preocupa a la ciudadanía española».

Frente a esto, precisa Egea, «el PP quiere que las tecnologías habilitadoras de la cuarta revolución industrial tengan cabida en la agenda de un gobierno que mira al futuro, que apoya a los emprendedores, tal y como lo está haciendo el Gobierno regional». En este sentido, recalca que debemos «mirar más al Valle de Escombreras que a otro tipo de valles que no generan empleo, más al futuro y menos al pasado».

A finales del mes de octubre, y tras una decisión del PSOE, del Valle de los Caídos eran sacados los restos del dictador Francisco Franco, que fueron llevados el helicóptero al cementerio de Mingorrubio.

Por otro lado, el cabeza de lista al Congreso dijo de nuevo que «si conseguimos un escaño más que el PSOE, España se va a desbloquear».