Iglesias pide el apoyo de los votantes del PNV y EH Bildu

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido este jueves el apoyo a los votantes del PNV y de EH Bildu porque, ha dicho, no hay otra fuerza política que pueda evitar desde el Gobierno la "recentralización" por la que cree que apuesta el PSOE.

En un mitin en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ante unas trescientas personas, Iglesias ha alertado de que "el autogobierno y la plurinacionalidad se pueden ver cuestionados con un acuerdo del PSOE y del PP", y ha considerado que solo Unidas Podemos podrá evitarlo si del 10N sale fuerte y con capacidad de estar en el Gobierno.

Además de dirigirse a los socialistas desencantados, Iglesias ha pedido el apoyo a quienes en las elecciones vascas votan al PNV o a EH Bildu para su coalición que, ha remarcado, "dice lo mismo en Madrid, en Bilbao o en Albacete".

"Estamos orgullosos de compartir Estado con esta nación que nos encanta y de la que queremos aprender muchas cosas", ha manifestado un Iglesias que se ha declarado, además, "orgulloso de ser español".

Iglesias, que aspira en este final de campaña a recuperar votantes del PSOE que teman que Sánchez vaya a buscar a la derecha, ha intensificado los ataques al presidente del Gobierno en funciones, al que ha reprochado que haya quitado de sus mítines la palabra "izquierda" y acuda ahora a los actos electorales "con chaqueta y corbata".

"Mucha gente del PSOE está alucinando", ha afirmado el líder de Podemos, que en su opinión busca acercarse al PP con la excusa de Cataluña, ante una posible desaceleración económica, y ha augurado que si pacta con los populares "a lo mejor no vuelve a gobernar España jamás".

Cree, sin embargo, que "el plan" de Sánchez de gobernar con el PP va a fallar porque Unidas Podemos -ha confiado- no se va a hundir y no va a renunciar a estar en el Gobierno para poder, desde allí, "dignificar la vida de la gente". "Ya hemos aprendido a no ser ingenuos", ha avisado.

"Tienen miedo de que lleguemos al Gobierno porque eso puede convencer a muchos ciudadanos de que, por muchas diferencias que tengan con el coleta y con su banda, son los únicos que defienden a su familia", ha considerado, tras reprochar al PSOE que, en su opinión, haya "empujado a la extrema derecha" para movilizar a su electorado y ahora alerte de "que viene el lobo" por un posible auge de Vox.

"La base de sostenibilidad de la extrema derecha es la pobreza, es lo que hace a los vecinos de un barrio en una situación muy difícil creer que su enemigo no es el oligarca sino el que está aún peor que él", ha dicho.

Por su parte, el secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez, ha asegurado que "el único voto útil que puede impedir que la ultraderecha sea la tercera fuerza política es el voto a Elkarrekin Podemos". "No se puede perder ni un escaño, no se puede perder ni un solo voto. Euskadi debe movilizarse como ya lo hizo el 28 de abril", ha pedido.

También el cabeza de lista por Vizcaya, Roberto Uriarte, ha pedido concentrar el voto en UP para que "por primera vez en la historia de la democracia haya un presidente del Gobierno que crea y defienda la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir".

El candidato por Álava, Juantxo López de Uralde, que dejó Equo para ir en la lista de UP, ha remarcado que "el voto ecologista está en UP" porque lleva el mejor programa para la transición ecológica, y ha alertado de que si las cosas no cambian un símbolo de Euskadi como el roble "no podrá seguir viviendo en las tierras vascas".