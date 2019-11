La economía centra los reproches en el último debate electoral

Los números actuales del paro y las gestiones económicas de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy han provocado este jueves los primeros cruces de reproches entre las candidatas del PP y del PSOE, Ana Pastor y María Jesús Montero, en el debate de La Sexta antes de las elecciones generales.



Han sido dos ámbitos que además han despertado acusaciones y críticas de las otras protagonistas del debate: Irene Montero, de Unidas Podemos; Inés Arrimadas, de Cs; y Rocío Monasterio, de Vox.



De hecho, otro de los rifirrafes más destacados ha tenido lugar entre Montero y Arrimadas a raíz de que la candidata socialista dijera, en contestación a la de Cs: "Algunas veces dices que has vivido en Andalucía, otras en Cataluña: según lo que quieras trasladar has vivido en todas las partes del mundo". La número dos de Cs por Madrid ha reprobado estas palabras al afirmar que con ellas Montero ha intentado "ridiculizarla".



A un día de que acabe la campaña electoral del 10N, las cinco contendientes se han intercambiado críticas y ataques en el bloque sobre economía, el primero de los que componen dicho debate.



Quien ha iniciado las hostilidades ha sido Pastor al valorar la "historia conocida" del PP en creación de empleo, a diferencia de la que ha practicado el PSOE: "Llega un socialista y genera paro; llega un Gobierno del PP y soluciona y crea empleo".





La exministra de Fomento ha recordado que cuando Rajoy ganó las elecciones en diciembre de 2011 y se convirtió en presidente del Gobierno el país se encontraba en "la ruina".A partir de 2014, según sus palabras, el entonces Ejecutivo dely pudo bajar impuestos.Ahora, con Pedro Sánchez en La Moncloa, puede suceder lo mismo. "Menos mal que lleva sólo 16 meses en el Gobierno; qué pasaría si los españoles les damos ocho años como a Zapatero", ha apostillado.A estas declaraciones ha respondido la ministra de Hacienda en funciones y candidata del PSOE, María Jesús Montero, para quien "la tasa más alta" de paro en democracia se produjo en época de Rajoy.Además, de acuerdo con las declaraciones de Montero, el entoncesy abocó al país a la desigualdad, al contrario que está haciendo ahora la administración de Sánchez.Ha continuado la candidata del PSOE con críticas a lay no respetó la negociación con los sindicatos; también se caracterizó la gestión de Rajoy por "una precarización del mercado laboral". Desde que gobierna Sánchez, hay 500.000 ocupados más.Montero, además, ha señalado que el modelo económico que preconiza Arrimadas no existe porque es "", y como prueba ha citado la marcha del partido de responsables económicos de la formación como Toni Roldán o Francisco de la Torre."Tenemos a Luis Garicano, que es el mejor", ha incidido Arrimadas.Posteriormente, la candidata del PP por Madrid ha recuperado el debate sobre las gestiones económicas de Zapatero y de Rajoy al asegurar que si hay "un ejemplo de gestión" es el del Partido Popular, por lo que ha pedido a la ministra de Hacienda que no les dé lecciones de política sobre economía.Montero ha mencionado el rescate de las autopistas y el estado de la hucha de las pensiones para replicar el comentario anterior. A ello Pastor ha respondido con una alusión a la etapa de la candidata socialista como consejera andaluza de Hacienda: "Los datos que usted tiene deson para avergonzar a cualquiera".