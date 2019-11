Arrimadas, Álvarez de Toledo y Garriga cargan contra TV-3 en el debate del 10-N

Inés Arrimadas (Cs), Cayetana Álvarez de Toledo (PP) e Ignacio Garriga (Vox) han arremetido este martes contra TV-3 en el debate televisivo de candidatos al 10-N en Cataluña, organizado por la televisión pública catalana.



El debate, moderado por el director de la cadena, Vicent Sanchis, ha arrancado con los reproches que Arrimadas y Álvarez de Toledo ya le dirigieron en el celebrado justo antes de las elecciones del 28A.



Arrimadas ha acusado a TV3 de ser una "maquinaria de propaganda" y ha ofrecido a Sanchis, de nuevo, una "carta de dimisión": "No nos haga esperar al 155, que lo primero que haremos será cesarlo", le ha advertido, a lo que el director de TV3 ha replicado que, como moderador, no le podía contestar.



A continuación ha sido Álvarez de Toledo quien ha cargado contra la cadena pública catalana: "Han construido una secta", ha denunciado.



"Yo he dudado si venir hoy", ha asegurado la candidata del PP, que ha explicado que finalmente ha decidido quedarse en el plató de Sant Joan Despí (Barcelona) "por respeto democrático a los catalanes".



Por su parte, Garriga ha denunciado que TV3 fue un "altavoz de propaganda" en el "golpe de Estado" del 1-O y, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "debería haberse cerrado, intervenido de manera inmediata".



En este punto, ha reprochado a PP y Cs que ahora "hablen de intervenir" TV3, pese a que en 2017 "no lo hicieron con el 155".



JxCat propone a ERC y la CUP "un gran grupo independentista" en el Congreso

Retirada de lazos amarillos

He llegado a @tv3cat para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto: pic.twitter.com/Bh1upqMzKH — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 5, 2019

Mientras, la cabeza de lista de JxCat en las elecciones generales del 10 de noviembre, Laura Borràs, ha propuesto este martes a ERC y la CUP formarBorràs ha propuesto a Rufián y Vehí que, tras las elecciones del 10-N, JxCat, ERC y la CUP se integren enen el que estén representados "todos los acentos del independentismo", una "apuesta política excepcional" para ser más "fuertes".En los comicios del 28A, ERC obtuvo 15 escaños y ganó en Cataluña, mientras que JxCat fue cuarta fuerza con siete diputados y la CUP no se presentó.ya que no cree que "con más escaños independentistas" se esté "más cerca de la solución" al conflicto catalán.Una solución que a su entender no pasa por el Congreso sino porque sirva para "apelar a la comunidad internacional".Por otra parte, a su llegada al debateatados en la barandilla de una escalera de los estudios de TV3 y los ha tirado a la papelera.A su llegada a los estudios de TV3, en Sant Joan Despí (Barcelona), Álvarez de Toledo se ha encontrado con lazos amarillos atados a la barandilla de una de las escaleras de las instalaciones de la cadena, ha desatado varios y los ha tirado a una papelera, imágenes que ha colgado posteriormente en su cuenta en Twitter.Arrimadas, a su paso por la misma escalera, también ha tomado imágenes de los lazos amarillos y ha escrito en Twitter: "La dirección de TV3 es tan sectaria que ni el día del debate puede evitar tenerlo