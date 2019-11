Cs pide el voto porque el PP y PSOE "fuertes" pactarán con Vox, Podemos o Más País

Cs ha pedido este domingo el voto para conformar un gobierno de "centro y moderado", evitando así que un PP "fuerte" pacte con Vox un ejecutivo marcado por la "ultraderecha" o que un PSOE "fuerte" acuerde con Podemos o Más País un gabinete de "extremos de izquierda" que condicionarán la política económica.

"Si los españoles quieren un gobierno de centro y moderado, no pueden votar al PP o al PSOE sino al único de centro fuerte que puede garantizar ese ejecutivo alejado de los extremismos", ha asegurado el candidato de la formación naranja al Congreso Miguel Garaulet durante un acto en Murcia, donde ha estado acompañado del presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo.

Garaulet ha asegurado que Cs será la "garantía" de que no habrá terceras elecciones y de que habrá un gobierno con "políticas de sentido común".

"Por eso es tan necesario que todos los votantes moderados y sensatos, el próximo domingo no se queden en casa, es muy importante que apoyen la opción que encarna Ciudadanos", ha remarcado el candidato de la formación naranja.

Garaulet ha recordado que las pymes y autónomos generan el 90% del empleo y la riqueza de España, por lo que ha apostado por seguir "bajándoles los impuestos" y favorecer su actividad pagando las cuotas en función de sus ingresos o que las trabajadoras por cuenta propia estén exentas de pagarla durante los dos primeros años de maternidad.

Además, ha abogado por que los autónomos no tengan que pagar el IVA hasta que no cobren o dejen de pagar sus cuotas si no ingresan el Salario Mínimo Interprofesional. "Si facilitamos las cosas a los más de 100.000 autónomos de la Región y se animan a crear empleo, acabaríamos de un plumazo con el problema del paro", ha concluido.