Los candidatos dan el pistoletazo de salida a una campaña electoral sin mayoría clara

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha arrancado la campaña electoral en Sevilla pidiendo que el 10N se vaya a votar "en masa, con más fuerza y más rotundidad" y ha pedido votar socialista "para no tener que volver a las urnas en cuatro años".

En un acto en el barrio obrero de Pino Montano, bastión socialista, Sánchez ha demandado que ningún voto se quede en casa, se ha mostrado convencido de que "ahora lo vamos a lograr" y ha recurrido a la exhumación de Franco, que los socialistas quieren rentabilizar en las urnas, lo que ha puesto al público en pie.

Ante un aforo del 3.000 personas, Sánchez ha centrado sus reproches en el PP que está "enredando en wasap y en las redes" para desmovilizar a la izquierda y ha acusado a la derecha de centrar su proyecto político en frenar al PSOE para que no obtenga una mayoría suficiente.

Casado pide aglutinar el voto en la "casilla" del PP



El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que el PP es la "única garantía de desbloqueo" que puede sacar a España de la "parálisis" y "cambiar las cosas a mejor", dado que, según ha dicho, el jefe del Ejecutivo en funciones es "sinónimo de bloqueo" y ha "traicionado a todos". Tras presentar su "agenda para una nueva mayoría", se ha comprometido a "gobernar para todos" si gana las elecciones del 10 de noviembre.

Así se ha pronunciado ante un millar de personas -según fuentes del partido-- que ha asistido al acto de apertura de campaña de las generales en el Hotel Barceló Renacimiento de la Isla de la Cartuja (Sevilla), en el que también han participado el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez.



Casado exige que Sánchez dimita si saca "un sólo escaño más" que en el 28-A. Agencia ATLAS | EP

Andalucía es una comunidad clave para llegar a Moncloa, dado que reparte 61 escaños al Congreso y lograr más diputados en esta región ayudaría a Casado a recuperarse del descalabro electoral que sufrió en abril, cuando pasó de 137 a 66 escaños. Conscientes los partidos de la importancia de esta tierra también el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha elegido la capital andaluza para dar el pistoletazo de salida a la campaña.

Rivera abre una campaña "de remontada"



El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha puesto en marcha una campaña que denomina de "remontada" para dar la vuelta a las encuestas que pronostican una debacle del partido naranja, y ha asegurado que el 10N van a dar "la campanada" y van a ser imparables.

"Os pido que nos votéis, que me votéis y que votéis a Ciudadanos", ha dicho Rivera esta tarde, y ha añadido que quiere ser presidente no porque le haga ilusión dormir en la Moncloa o viajar en helicóptero, sino porque quiere poner en marcha todas las reformas que necesitan los españoles. "¡Eso sí que me pone!", ha exclamado.



Rivera: "Me comprometo a poner en marcha este país en un mes". Agencia ATLAS | EFE

Al ritmo de "marcha, marcha, queremos marcha" de Rosario Flores y en medio de gritos de "sí se puede", Rivera ha entrado en un pequeño bar situado en la antigua muralla de Cádiz, donde había un centenar de personas, acompañado de la "número uno" de la lista gaditana, María del Carmen Martínez, y del vicepresidente andaluz, Juan Marín.

Ya fuera, han mostrado el cartel electoral en el que aparece el líder de Cs en un primer plano y detrás, acompañándole, varias personas anónimas. Debajo, el lema de campaña "España en marcha"

Abascal quiere erigir a Vox como "alternativa política patriótica mayoritaria"



El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, se ha comprometido a erigir a Vox como "alternativa política patriótica mayoritaria" porque considera que su formación representa lo que quieren la mayoría de españoles, a los que ha apelado sin distinción ni etiquetas ante la emergencia nacional que ve en España.

En el acto de inicio de campaña electoral en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que ha reunido a unos 2.000 simpatizantes, ha opinado que tanto Cataluña como toda España viven un momento de "extraordinaria gravedad", y que su formación es la única que está defendiendo el orden constitucional y la unidad de España.



VOX elige Cataluña para el arranque de la campaña electoral. Agencia ATLAS | EP

Ha criticado que la urgencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea "poner un muerto encima de la mesa en el debate electoral" --en referencia a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos-- y no que la gente pueda sentirse española en su propia tierra.

Para el líder de Vox, en Cataluña hay un golpe de Estado permanente con una Generalitat en rebeldía, y ha asegurado que, si gobierna, la primera decisión que tomará será "ordenar la detención del capo de los CDR, Quim Torra", además de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Errejón pide votar para que se garantice la "victoria progresista"



El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha llamado a movilizarse para que no se repita la "derrota" de la pasada "victoria progresista" causada por una "inmensa irresponsabilidad" y para que PP y Vox "no tengan otra oportunidad" y lleven al Gobierno central lo que asegura que ya están haciendo en el Palacio de San Telmo, sede del gobierno de la Junta de Andalucía.



Errejón pide que se hable más de política social y menos de Cataluña. Agencia ATLAS | EP

"La victoria progresista de abril la convirtieron en derrota y estamos aquí para garantizar que lo que los ciudadanos dicen en las urnas se respeta después en el Congreso de los Diputados", ha dicho Errejón en la apertura de la campaña electoral que ha realizado este jueves en Sevilla, un acto ante unas 200 personas que ha contado con el profesor de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; la eurodiputada de Europe Écologie-Les Verts Marie Toussaint; las candidatas número uno de Más País por Sevilla al Congreso, Esperanza Gómez, y por Cádiz, María del Mar Polanco; y la concejal de Más Madrid y candidata al Congreso en esa región, Inés Sabanés, en representación de Equo.

Para Errejón, Más País ha llegado para garantizar que "a la segunda va la victoria" y "la protección, una vida digna, los derechos para las familias trabajadoras de toda España". "Hace falta Más País, hace falta desbloquear y un gobierno al servicio de todos los españoles", concluye, indicando que no se puede permitir que gobierne "quienes quieren retrotraernos 60 años".