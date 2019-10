Javier Sánchez Serna: "No hemos venido para ser una fuerza subalterna al PSOE, sino para asegurar cambios reales"

Parecía que la campaña electoral del 10 de noviembre, aunque más corta, sería más o menos igual que la del 28 de abril. Javier Sánchez Serna, que vuelve a encabezar la lista de Podemos al Congreso de los Diputados por la Región, no se esperaba una escisión de su formación –encabezada por el que fuera secretario general– a pocas semanas de las elecciones, ni que miles de peces aparecieran muertos a orillas de las playas de Lo Pagán, estampa que ilustra una catástrofe medioambiental sin precedentes en la Región. De igual, nada.

P ¿Culpan del desastre ecológico del Mar Menor a nuestro modelo de agricultura?

R Hay que distinguir entre la agricultura pequeña y mediana que ha existido siempre en la Región y la agroindustria, que es la que ha rodeado el Mar Menor con el beneplácito, cuando no el apoyo directo, del PP. Esto ha supuesto una presión ambiental que ha llevado al colapso al ecosistema. Los científicos que no están a sueldo del Partido Popular reconocen que esos nitratos que han llegado a la laguna han supuesto el 80% de la contaminación. Hay que plantearle a algunos lobbies como Fecoam y Proexport si quieren ser parte de la solución o del problema. Nosotros planteamos una serie de medidas que defienden desde hace treinta años los ecologistas y vecinos de la zona, como hacer una auditoría de pozos y regadíos ilegales, así como permitir una zona libre de regadío intensivo alrededor de la albufera.

P Parece que en la Región hay que elegir entre medio ambiente o agricultura.

R El problema es que en esta Región ha habido mucha agroincultura. Hemos desarrollado un modelo agrícola que parecía que daba una riqueza inmediata pero que, en el largo plazo, y con el cambio climático, no es sostenible. Hay que comenzar una transición a una agricultura más equilibrada con el territorio. Pero es que, además, podríamos hablar en términos económicos de cómo esta producción intensiva se ha cargado mucha de la economía local y del turismo que podría haberse desarrollado en torno al Mar Menor.

P ¿Hay que depurar responsabilidades políticas?

R El desastre medioambiental del Mar Menor tiene unas siglas: Partido Popular. Han sido treinta años de connivencia. Ahora bien, el ministerio tiene competencias en Costas.

P ¿Quién debe liderar la recuperación?

Planteamos que el Gobierno central debe crear un Fondo de Cooperación Interterritorial que financie esa Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor que aprobó la Asamblea y que Transición Ecológica tutele el desarrollo de esos trabajos de recuperación. También planteamos que se imponga una tasa para los que más contaminan para así dotar de presupuesto al Plan de Vertido Cero, un programa que nos comprometemos a implementar en dos años, no los diez de los que habla el PP.

P ¿Veremos a los populares en la manifestación del día 30?

R El PP no quiere asumir responsabilidades. No sé si se atreverán a aparecer, pero si se les ve el día 30 en Cartagena en la manifestación por el Mar Menor habrá mucha gente que los señale porque son los culpables.

P ¿Y quién es culpable del bloqueo para formar Gobierno: Podemos, PSOE, la CEOE o Ana Patricia Botín?

R Yo creo que no ha habido tanto un bloqueo de Gobierno como un bloqueo a un Gobierno de izquierdas. Hay sectores económicos muy poderosos en este país que desde las elecciones de 2015 dieron un mensaje muy concreto: 'Cualquier cosa menos que Podemos entre en el Gobierno'. Por eso, cuando Pedro Sánchez dice que no dormiría tranquilo con ministros de Unidas Podemos en el Gobierno, lo que está es replicando el mensaje de la CEOE, que llegó a decir que Podemos le resultaba inquietante. Seguramente le resultamos así porque queremos derogar la reforma laboral, reforzar la negociación colectiva y aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.

P Si después del 10N la formación de Gobierno es igual de complicada, ¿qué?

El PSOE se presentó a unas elecciones pidiendo el voto de la izquierda para que la derecha no ganara y después del 28A nos encontramos con que pedían el voto a la derecha para que la izquierda no llegara al Gobierno. Tienen dos almas y van a tener que decidirse. Lo que está claro es que, con los números que hay encima de la mesa, el próximo Ejecutivo será de coalición. Si la gente quiere que ese Gobierno haga políticas de izquierdas, lo que lo garantiza es que Unidas Podemos tenga un grupo parlamentario fuerte.

P En estas elecciones compite, y esto es una novedad con respecto a abril, con el exsecretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu.

R Unidas Podemos no sale a competir con ninguna escisión de la izquierda. Salimos a competir, en todo caso, con los partidos que han llevado a España a la crisis o que no quieren afrontar las reformas políticas y sociales que este país necesita. No me preocupa el surgimiento de Más País. Más allá de que las decisiones de una persona nos parezcan más o menos éticas, más o menos estéticas, lo importante es que los ciudadanos tengan opción de votar lo que quieren.

P ¿No teme que el voto que antes iba a Podemos se divida?

R Hay que recordar que el último diputado que salió por Murcia fue el número tres por el PSOE. Si el electorado progresista se divide finalmente, ese diputado socialista podría ir al PP; pero es que si lo perdiéramos nosotros, iría a Vox. No estamos en un momento para hacer experimentos.

P ¿Por qué votar Podemos en vez de Más País?

R Porque ellos solo plantean que, en caso de tener que llegar a acuerdos, regalarían sus votos al PSOE. Nosotros, en cambio, decimos que los votos de la gente que confíe en Unidas Podemos tienen su peso y tienen que valer para que haya un Gobierno de coalición que haga política valiente y para la gente. No hemos venido para ser una fuerza subalterna al Partido Socialista, sino para asegurar cambios reales.

P Franco ya no está en el Valle de los Caídos. En Podemos ponen un pero.

R La exhumación de Franco, aunque tardía, es una victoria para la democracia en la medida en que el dictador va a dejar de descansar en un monumento de exaltación franquista. Pero falta mucho para que ese lugar de memoria excluyente se convierta en una lugar de memoria democrática. Esto tiene que ser el comienzo de algo, no el punto y final. El reconocimiento a todas las víctimas a través de la tutela judicial efectiva, eliminar las medallas a torturadores franquistas como Billy El Niño o permitir que la Justicia argentina actúe contra franquistas como Martín Villa son solo unos ejemplos.

P Ha denunciado que quedan vestigios del franquismo en la Región. ¿Cuáles son?

R Uno solo tiene que pasear por la Plaza de las Flores para encontrarse con un escudo franquista que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad han querido remover, no por voluntad propia, sino cumpliendo la Ley de la Memoria Histórica de 2006. Estamos pidiendo algo muy sencillo, que las instituciones murcianas, bajo el monopolio antes del PP y ahora del PP y Ciudadanos, cumplan la ley.

P ¿Por qué cree que se resisten?

R Habrá que preguntárselo a ellos, pero no hay que olvidar que el PP tiene entre sus fundadores a tres exministros de la dictadura. Algún tipo de vinculación tienen que tener. En cuanto a Cs, siempre los he visto demasiado seguidistas del Partido Popular. No quieren molestar a una derecha que venían a regenerar, pero finalmente se han pegado a ella.

P El miedo a la extrema derecha empujó a la izquierda a votar en masa el 28A. ¿Cree que la exhumación de Franco movilizará a la derecha más radical?

R Si la exhumación de Franco despierta a la extrema derecha creo que será algo anecdótico. Me preocupa más cómo lo ha planteado el Gobierno, a dos semanas de las elecciones. Esta exhumación ha sido una victoria colectiva que pertenece a toda la gente. Me pareció como si el Gobierno se quisiera colocar una medalla.