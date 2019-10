Elecciones generales: Cs en la Región de Murcia presenta sus listas al Congreso y al Senado para el 10-N

Ciudadanos ha sido la primera formación política de la Región en registrar sus listas al Congreso y Senado para las próximas elecciones. "Unas listas compuestas por profesionales con experiencia vital y profesional, en las que hemos hecho un reconocimiento a las localidades de la Región más afectadas por la gota fría", ha explicado Miguel Garaulet, que encabeza de nuevo la lista al Congreso junto a José Luis Martínez. Beniel, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Cieza y Molina de Segura cuentan con representantes tanto en la candidatura al Congreso como la del Senado, en la que repite al frente Francisco Caparrós acompañado de Pilar Muñoz (exedil en Murcia) y José Luis Ros (concejal en San Pedro del Pinatar).

"Sumamos activos del partido que han hecho un trabajo excepcional, y que nos van a permitir realizar una campaña interesante, diferente y que va a permitir a los ciudadanos verse representados en las mismas", ha explicado el aguileño José Luis Martínez, quien ha recordado que "es triste que volvamos a elecciones por la decisión personal y egoísta del doctor Sánchez".

En este sentido, Garaulet ha remarcado que "son unos comicios que nos van a costar 200 millones de euros, a pesar de que Ciudadanos ha intentado que no haya cartelería exterior, efectuar un 'mailing' único o que haya una reducción del 30% en las subvenciones. Medidas que nos habrían ahorrado entre 35 y 40 millones".

Sobre los comicios, los diputados naranjas han recordado que "se trata de un segundo acto, una segunda oportunidad para conformar gobiernos estables de cara a problemáticas como el Brexit duro". Miguel Garaulet ha destacado que "en la Región se llegó a un acuerdo y a un consenso para llegar a un Gobierno fuerte, que puede tomar ya decisiones para minorar el efecto por ejemplo de las inundaciones".

"Los ciudadanos nos han puesto aquí para llegar a acuerdos, y no para buscar el rédito electoral o el interés partidista", ha añadido. José Luis Martínez ha pedido a los ciudadanos que a pesar de su cansancio, "se movilicen y voten, porque debemos evitar la abstención para lograr un gobierno estable". El congresista ha añadido que "si tras las elecciones tenemos un diputado más que PSOE, Podemos y Más País o los independentistas y populistas, nosotros haremos gobierno en un mes, como hemos hecho ya en Murcia, Castilla y León, Andalucía o Madrid".

Sobre las informaciones referidas al expresidente Valcárcel, José Luis Martínez ha recordado que "Ciudadanos siempre ha demostrado su incompatibilidad con la corrupción", añadiendo que "partiendo de la presunción de inocencia, quiero recordar que fuimos nosotros los que impulsamos y presidimos la comisión de investigación de la desaladora, y cuyas conclusiones fueron elevadas a la Fiscalía".

El número dos al Congreso ha afirmado que "no vamos nunca ni a tapar ni a blanquear este tipo de conductas dolosas, como una desaladora que nos cuesta 600 millones, un dinero no va para dependencia o servicios sociales, o que no nos permite bajar más los impuestos".

LISTA CONGRESO CIUDADANOS

#1 Miguel Garaulet (Agrupación Murcia)

#2 José Luis Martínez (Águilas)

#3 María Jesús Cachorro (Murcia)

#4 Loles Cremades (Cartagena)

#5 Silvia Muñoz (Beniel)

#6 Eleuterio Ramón Navarro (Los Alcázares)

#7 María Eugenia Barberi (Águilas)

#8 Ramón Fernández (San Javier)

#9 Juan Francisco Roda (Murcia)

#10 Lidia Gomez (Jumilla)

LISTA SENADO CIUDADANOS

#1 Francisco Caparrós (Caravaca de la Cruz)

#2 José Luis Ros (San Pedro del Pinatar)

#3 Pilar Muñoz Sánchez (Murcia)