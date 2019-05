Feijóo cree que ha habido un "error de estrategia"

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cree que el partido cometió "un error de estrategia" y de "posicionamiento político" durante la campaña de las elecciones generales del 28 de abril que le llevó a perder más de la mitad de los escaños con los que contaba en el Congreso.

"Por el hecho de que un partido como Vox iniciaba su recorrido electoral, cambiamos las estrategias y dejamos de ser quien somos", ha añadido, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno de la Xunta.

En este contexto, el líder autonómico, quien no acudió al Comité Ejecutivo que tuvo lugar el pasado martes en 'Génova' por tener sesión de control en el Parlamento gallego, ha advertido que la formación "no hizo hincapié fundamental" en que es "un partido amplio".

"Somos el partido del centro y la derecha en España, pero si solamente somos el partido de la derecha dejamos de ser el partido del centro. Y por ahí entraron los centenares de miles de votos de Ciudadanos. Insisto, creo que nuestra estrategia no fue la más correcta", ha asegurado.

En la misma línea en la que se pronunció esta misma semana, Feijóo ha reivindicado al PP como organización "capaz de reunir a votantes de centro, de derecha, reformistas, conservadores y liberales", al tiempo que ve "evidente" que "la mayoría" de estos electores "por primera vez han sido divididos no en dos, sino en tres" partidos.



Vox "pretendía trocear el centro derecha"

En este sentido, ha asegurado que si los votos que fueron a parar a Vox --85.000 en Galicia-- hubiesen sido para el PP, los resultados electorales "serían totalmente distintos" y los populares "probablemente tendrían mayoría o tendrían mayoría absoluta en el Senado".

"Los dirigentes de Vox sabían lo que hacían. Pretendían trocear el centro derecha y facilitar la mayoría del PSOE. Y esto no lo digo yo, lo dice la ley electoral y el sistema D'Hondt", ha señalado.

No en vano, el líder de los populares gallegos también se ha dirigido a los electores del partido de Santiago Abascal: "La mayoría se darán cuenta ahora, en las municipales y autonómicas, que es mucho más fácil convivir con los votantes del PP que con los votantes de la Falange".

En la misma línea de poner el foco en la división del centro derecha, Feijóo ha valorado el "éxito" de la campaña del PSOE y de Pedro Sánchez, quien "estaba en lo cierto cuando pretendía que Vox estuviese en los debates y cuando acuñaba el término de 'las tres derechas'", ha reconocido el presidente del PPdeG.



"Trabajar en la remontada"

Con la vista puesta en los comicios locales y europeas del próximo 26 de mayo, Feijóo ha apostado por "empezar a trabajar en la remontada" a pesar del "poco tiempo" que queda. Con este horizonte, ha dicho ver a Casado "como todos los militantes y dirigentes del Partido Popular": "Sabiendo que hemos hecho las cosas mal, sabiendo que nuestros giros no han sido los adecuados".

"No hemos sido claros, no hemos sido didácticos, hemos hecho algunas veces un discurso contradictorio", ha apuntado al tiempo que ha recordado que era "la primera vez" que se enfrentaban a este escenario de división. "Y no lo hemos hecho bien", ha lamentado.

Además, el líder gallego ha sido preguntado sobre las declaraciones de este jueves de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien señaló que la caída histórica de los populares el pasado domingo ya comenzó con Mariano Rajoy al frente del partido.

Feijóo ha rechazado esta conclusión, porque ve "desproporcionado" decir que "la responsabilidad es de un equipo que sacó el doble de escaños del actual" --en las anteriores generales, el PP logró 137 asientos en la Cámara Baja-- y ha aprovechado para recordar que el "éxito" de Pedro Sánchez el pasado domingo, con 123 escaños, es "igualar" el "peor" resultado de Rajoy en 2015.



Vídeo de Albiol

En la rueda de prensa, el presidente de la Xunta también ha sido preguntado sobre el vídeo difundido por el candidato popular a la Alcaldía de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, en el que se desmarcaba de las siglas del PP asegurando que la gente le vota a él y no al partido.

Si bien Feijóo ha confesado que "no vio" dicho vídeo, ha señalado que las próximas elecciones son "una liga distinta" con "actores distintos y estrategias distinas" a las generales. Por ello, ha respaldado que cada candidato "debe tener la libertad" para intentar llegar al mayor número de electores posibles.

"Le deseo el mayor de los triunfos para un compañero que ha sido un gran alcalde de Badalona", ha proseguido, en referencia a Albiol, a quien además ha calificado como "amigo".