Iglesias ve "imprescindible" que Unidas Podemos esté en un Gobierno de coalición progresista

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que es "imprescindible" que la formación morada esté en un Gobierno de coalición progresista, aunque ha asegurado que van a esperar a conocer el contenido de las reuniones del PSOE con PP y Ciudadanos "para después negociar".

"Nuestra voluntad es plena cuando sepamos que no está negociando con la derecha y que sí está intentando negociar un Gobierno con nosotros", ha dicho este miércoles el líder de Unidas Podemos durante su participación en la manifestación del Día del Trabajador.

Sin embargo, ha destacado que no entienden que "lo primero que haga" Pedro Sánchez después de que la CEOE "diga que no pacte con la derecha, sea reunirse con ella". "Vamos a esperar para después negociar", ha afirmado.

Para Iglesias, es "imprescindible" que Unidas Podemos esté en el Gobierno porque, a su juicio, "si no hay Gobierno de colación no hay Gobierno estable porque PSOE tiene menos diputados que las tres derechas". "Si llegamos a un Gobierno conjunto progresista será estable. No podemos continuar en minoría parlamentaria", ha sentenciado.

En este contexto, ha destacado su "compromiso firme" con los votantes y con una mayoría social progresista "que ha dicho Gobierno de izquierdas". "Vamos a garantizar el Gobierno de coalición aunque haya presiones. Vamos a ser una roca para defender la mayoría social española que pide acuerdo y entendimiento", ha indicado.

El secretario general de Unidas Podemos ha puesto como el ejemplo el Gobierno valenciano de Ximo Puig "que ha planteado un Gobierno con tres partidos". "Eso habla de una nueva época del país donde el diálogo y el entendimiento sustituya la forma de modelo único que ya no la quieren los españoles", ha comentado.

"En España ya no va a haber Gobierno de partido único, lo han dicho los españoles no lo decimos nosotros. Hubo una época donde un equipo podía imponerlo todo sin escuchar a los demás, pero ahora los españoles han dicho diálogo y colaboración", ha subrayado Iglesias.