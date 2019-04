Las matemáticas son las que son. No hay mayoría absoluta de ningún partido –176 diputados– y el Partido Socialista tendrá que empezar una ronda de contactos para sumar apoyos a la investidura de Pedro Sánchez.

Ciudadanos es una opción, pero Rivera basó su campaña en el 'no' a Sánchez y las bases socialistas que se reunieron ayer en Ferraz para felicitar a su «presidente» no tardaron en corear «Rivera no».

Unidas Podemos es otra opción, pero necesitarían a alguien más: Esquerra Republicana de Catalunya, que tendría que apoyar al PSOE o, al menos, abstenerse. Los dirigentes murcianos valoran el tiempo de pactos que está por venir.



PSOE | Geometría variable

En el PSRM se muestran muy cautelosos a la hora de hablar de pactos, bien sea con Ciudadanos o con Unidas Podemos y los independentistas.

El diputado Pedro Saura aseguró ayer que están «en fase de analizar los resultados» y coge el guante de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que adelantó este lunes que los socialistas «intentarán gobernar con 123 diputados». «Es lo que se llama geometría variable», explicó Saura; «implicaría ir buscando pactos y acuerdos para las distintas políticas que queramos sacar hacia adelante», como hizo el Gobierno de Sánchez en la pasada legislatura.

La segunda de la lista del PSOE por Murcia, la lorquina Marisol Sánchez expresó a esta Redacción su deseo de comenzar «un tiempo de diálogo con todo el mundo»: «Todos los escenarios están abiertos».



PP | Insisten en el pacto PSOE-Cs en la Región de Murcia

El secretario general del Partido Popular, el ciezano Teodoro García Egea, afirmó ayer en la sede nacional de Génova que «Pablo Casado es la única alternativa a un Gobierno de Sánchez, sean quienes sean sus socios».

Desde la Región de Murcia, la vicesecretaria de Organización del partido, Adela Martínez-Cachá, no quiso entrar en «con quién o no puede o debe pactar Pedro Sánchez», pero sí insistió en que «un pacto PSOE-Ciudadanos que pueda reproducirse en la Región con el apoyo de Podemos, significaría que Diego Conesa y Urralburu dirigirán el destino de los murcianos». En su opinión, esta alianza «sería una seria amenaza para el futuro de la Región de Murcia».



Ciudadanos | No pactarán con Sánchez

En Ciudadanos Región de Murcia descartan por completo que su líder, Albert Rivera, llegue a pactar con Pedro Sánchez. Es más, el diputado Miguel Garaulet asegura que «ya hay un pacto con los independentistas de ERC, Junts per Catalunya y Bildu». «Queremos un Gobierno que no venda a nuestro país», asegura el político de la formación naranja.

Para Garaulet, Sánchez «ya forjó sus alianzas cuando ganó la moción de censura hace diez meses» y, no hará público sus planes con los independentistas «hasta que pasen las elecciones autonómicas» para no perder las autonomías «con más sentimiento español».

Además, Garaulet niega que Ciudadanos instaurara un cordón sanitario a Pedro Sánchez: «Lo pusieron ellos tras diez meses pactando con los que quieren romper España».



Unidas Podemos | Objetivo: entrar en el Gobierno

Javier Sánchez Serna, diputado murciano de Unidas Podemos, cree que «a estas horas habrá muchas presiones de los poderes económicos» aconsejando a Pedro Sánchez un pacto con Ciudadanos. Él lo tiene claro: «El PSOE se equivocaría». Por un lado, el presidente en funciones «debe escuchar los gritos de 'Rivera no' que se escucharon en Ferraz» durante la noche electoral; y por otro, «las urnas fueron claves para cerrar el paso al tripartito reaccionario».

Sánchez Serna también rechaza la geometría variable y opina que el gobierno monocolor del que habló ayer Calvo crearía «inestabilidad» en el «sistema electoral multipartito» que se ha instaurado en España. «Nacimos diciendo que queríamos hacer política para gobernar y poder llegar a la gente», apostilla.



Vox | PSOE-Cs, la opción «menos mala» para España

Un pacto en España del Partido Socialista con Ciudadanos sería la opción «menos mala» para la diputada de Vox Lourdes Méndez, quien duda al mismo tiempo que se llegue a producir por el coste que supondría para la formación naranja: «Su electorado no lo consentiría, se sentiría traicionado».

Ante un pacto entre PSOE, Unidas Podemos y los independentistas, Méndez cree que es positivo que la suma de estas fuerzas no sea suficiente «para cambiar la Constitución», ya que sería la llave que abriría a Esquerra Republicana la posibilidad de hacer un referéndum legal de independencia y sentaría un precedente para el futuro.