Fernando López Miras: "Trabajaremos para que la Región no caiga en manos de socialistas y comunistas el 26M"

"El Partido Popular siempre ha sido un partido de centro y de centro derecha". Así se ha referido el líder regional del PP a su llegada a Génova, en Madrid, para participar en la reunión del Comité Ejecutivo nacional. López Miras ha negado que el mensaje de su formación haya virado a la derecha. "El PP es un partido liberal y moderado. Eso es lo que somos y eso es lo que vamos a seguir siendo", ha sostenido.

El PP no se ha derechizado, en su opinión. "Es cierto que las ideologías las hacen las personas y yo estoy convencido de que las personas que estamos defendiendo ahora mismo este proyecto somos moderadas y de centro", ha manifestado el presidente del PP murciano.

López Miras ha indicado además que han tenido errores, sin citar cuáles, que les han llevado al descalabro de votos en las elecciones generales del 28 de abril. "Los analizaremos y haremos autocrítica. Hemos tenido un mal resultado, eso es evidente". Pero en su opinión la responsabilidad de la derrota no se debe a la gestión de Pablo Casado sino a un factor principal: la fragmentación del voto del centro y del centro derecha. "Eso es lo que tenemos corregir y lo que tenemos que trabajar", ha apuntado.

El presidente del Gobierno regional considera que, sin esa división, habrían "obtenido más del 50% del respaldo del millón y medio de murcianos". "Ha habido una fragmentación evidente y la Región de Murcia ha obtenido una mayoría de votos socialistas en estas elecciones generales; pero creo que la inmensa mayoría de murcianos no quieren que la Región sea socialista ni comunista".

Por eso, ha agregado, "esta reunión tiene que ser la primera reunión de la campaña para la autonómicas y municipales del 26M, porque ahí tenemos la oportunidad de que no se vuelva a dividir el centro ni el centro derecha y que las comunidades y los ayuntamientos no caigan en manos de socialistas y comunistas como tristemente ha pasado en España".

El dirigente popular está convencido de que se puede dar la vuelta el próximo 26 de mayo: "Estamos a tiempo de revertir la situación", ha dicho. "Vamos a trabajar para que quienes han puesto en riesgo el futuro de la Región de Murcia en materia de agua, infraestructuras, impuestos y financiación no lo hagan. Vamos a trabajar para que la Región no sea socialista ni comunista porque la inmensa mayoría de los murcianos no lo quieren".