Los socialistas logran su mejor resultado de los últimos 30 años

Los socialistas murcianos convirtieron ayer la sede de Princesa en una fiesta al grito de «vota socialista, ista, ista, ista» para festejar sus mejores resultados en la Región de Murcia en unas elecciones generales de los últimos 30 años.

El PSOE ha vuelto a ser la fuerza más votada en la Región de Murcia, unos resultados que dan fuerza a la directiva socialista para encarar las elecciones autonómicas de mayo cuya campaña iniciarán en algo más de dos semanas. La quinta planta de la sede de Princesa fue el lugar de reunión ayer de los miembros del comité electoral, de la directiva del PSRM-PSOE y de los candidatos al Congreso y al Senado, quienes celebraron de forma contenida los resultados durante los primeros minutos del recuento y hasta que el resultado fue prácticamente inamovible, antes de las once de la noche, cuando estallaron de alegría y los gritos se escuchaban en todo el edificio del barrio del Carmen.

El PSOE pasa así de dos a tres diputados por Murcia en el Congreso, un diputado que arrebata al Partido Popular, que sufre una importante caída al bajar de cinco a dos representantes en el Congreso. De esta forma, Murcia tendrá en Madrid a los diputados Pedro Saura, Marisol Sánchez Jódar y Juan Luis Soto.

En el Senado los socialistas pasan de uno a dos senadores. Al Senado irán el hasta ahora diputado regional Joaquín López y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, quien ayer estuvo acompañada en la sede de Princesa por su pareja, quien no dejaba de hacerle fotos para inmortalizar el momento.

El secretario general del PSRM-PSOE y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa, no pudo quitarse la sonrisa de la cara en toda la noche, alternando los abrazos de los compañeros de partido con los de los simpatizantes que acudieron hasta la sede socialista para festejar los resultados y felicitarles. Conesa afirma que «este es el inicio del cambio en la Región de Murcia» y confía en que en los comicios del próximo mes los resultados mejoren los datos que ayer les dieron más de 189.000 votos en la Región de Murcia.

Conesa se mostró satisfecho, pero también agradecido, «de forma muy especial con los militantes, simpatizantes y candidatos socialistas de estas elecciones, así como con los más de 180.000 murcianos que han depositado su confianza en las listas del PSOE y han posibilitado que los socialistas hayamos ganado en España». El secretario general del PSRM-PSOE considera que ayer fue «un día muy importante para el socialismo murciano» y recordó que después del 29 de octubre de 1989 «el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones generales en la Región de Murcia».

Ante estos resultados, Conesa está convencido de que «iniciamos el camino hacia la Región que todos nos merecemos, una Región más justa, más igualitaria, inclusiva y diversa. Una Región con más oportunidades, más transparente y capaz de crear empleo digno, con más esperanzas para la juventud y para nuestros mayores».

El PSOE ha crecido en estos tres últimos años en más de 45.000 votos en la Región, al pasar de los 144.937 votos obtenidos en 2016 a los más de 189.000 de las elecciones generales de ayer, un ritmo que esperan mantener para los próximos comicios y así lograr un cambio en el Gobierno de San Esteban.

El número 1 al Congreso de los Diputados, Pedro Saura, inició su intervención en la sede de Princesa asegurando que «España estaba en una encrucijada, pero hoy cierra un ciclo y comienza uno nuevo. Es el principio del cambio en la Región de Murcia». Saura se compromete a administrar «de forma responsable» la confianza depositada por los ciudadanos en el Partido Socialista y dice que «no vamos a defraudar a los murcianos que han votado al PSOE», al tiempo que aprovechó para recordar que «se ha invertido más en la Región en once meses que en los últimos diez años».

Tras Saura llegó el turno de Joaquín López, número 1 del PSRM-PSOE al Senado, quien tampoco pudo esconder su alegría por los resultados. «Llevaremos a cabo el proyecto de una España plural, inclusiva y feminista», afirmó el futuro senador, quien no se olvidó de todos los socialistas que han luchado por este proyecto, en los momentos de buenos y malos resultados, a la vez que se mostró convencido de que Conesa será presidente de la Región el próximo 26 de mayo.



Fallos de tecnología y segundas filas



Por plantas. Así se distibuían ayer en la sede de Princesa los simpatizantes del PSOE, los periodistas y los miembros de la directiva y candidatos. Mientras que en la primera planta una quincena de simpatizantes acudió a seguir la noche electoral en una gran pantalla, en la segunda los medios de comunicación se buscaban las mañas para poder conocer el recuento a través de sus teléfonos móviles, ya que la televisión que hay en la sala de prensa falló la noche crucial y no funcionaba. Ante el malestar de algunos profesionales, personal de prensa del partido les invitó a marcharse y seguirlo desde casa. Algo más arriba, en la quinta, seguían también los resultados, muy atentos a los altibajos de la tabla, los miembros de la directiva socialista, que no los valoró hasta que no estuvo escrutado más del 90 por ciento. Durante la comparecencia hubo primeras y segundas filas, en un lado se quedó la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, quien se resistió a ponerse en la foto con quienes festejaban los resultados alegando que ella no era candidata (al no estar en ninguna lista), aunque finalmente acudió ante la llamada de Teresa Rosique, presidenta del partido.