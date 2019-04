Alberto Garre: "Somos Región ha dado el do de pecho"

"Quiero agradecer a todo el equipo y a todos los murcianos que nos han votado en unas elecciones generales. Siendo un partido muy joven, Somos Región ha dado el do de pecho". Así se ha pronunciado Alberto Garre, líder de Somos Región, cuando ya se conocía el 100% escrutado con una cantidad de votos que no le ha valido a la formación murciana para lograr un escaño.

"Sabíamos que era muy difícil, pero acabamos de llegar, por algo hay que empezar", ha declarado, que partía como único candidato al Congreso Nacional por Somos Región: "Yo no estoy nervioso, nunca lo estoy".

En realidad, la tranquilidad ha reinado esta tarde en el ambiente de su sede en la calle José Antonio Ponzoa, hechos a la idea de que pedían algo muy complicado. Un sueño, prácticamente.

Un sueño del que aún no se han despertado, ya que la caída del PP les augura una posibilidad en los comicios de mayo: "Estas no son las elecciones regionales, en las generales había mucha gente que no sabía a quién votar, en las próximas hay muchos otros que sí lo tienen claro y eso implica que puede haber un cambio en el Gobierno de la Región", se ha mostrado confiado Garre.

Pendientes desde primera hora de la tarde de las declaraciones de líderes de otros partidos y de los primeros sondeos, Antonio Tomás, portavoz de la agrupación, fue el primero en hacer declaraciones en la tarde: "Un dato muy importante es que aproximadamente un 70 por ciento ha optado por una elección de centro, y además se aprecia una caída libre del PP. Eso para nosotros significa, en los comicios de mayo, que se atisban en el horizonte posibles cambios".

La bajada del Partido Popular ha sido el principal tema de debate en la estancia, desde que han comenzado a conocerse los primeros resultados. Se han escuchado términos como "demoledor", "batacazo", "barrigazo" y "gran perdedor".



"En nuestra mano va a estar el Gobierno de la Región"

Pío Pérez ha puesto la vista en el porcentaje de votos de los murcianos, a los que ha felicitado por la alta participación. "Me quedo muy tranquilo, nosotros seguimos teniendo la misma intención y el mismo cariño, respeto y las mismas ganas de defender los intereses de Murcia, lo que siempre nos ha movido". "Yo estoy seguro de que vamos a sacar representación en la Asamblea Regional, y que en nuestra mano va a estar el Gobierno de la Región", añadía.

Para Somos Región, estas elecciones han sido, sin duda, el ensayo del voto más importante para la Región de Murcia, el cual será dentro de un mes.