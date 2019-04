Huelga de urnas vacías en Benizar

Solo nueve vecinos de Benizar han ido a votar.

En las pedanías de Otos, Mazuza, Casa Requena y Benizar apenas está yendo la gente a votar. Sus vecinos decidieron en asamblea no votar hasta que los políticos atiendan las necesidades que tienen estos núcleos diseminados que pertenecen al término municipal de Moratalla.

Nueve vecinos de la pedanía moratallera de Benizar no siguieron la consigna del resto de habitantes de ese pueblo, con un total de 750 electores, y acudieron este domingo a las urnas, según ha confirmado en rueda de prensa el delegado el Gobierno, Francisco Jiménez.

Los miembros de la asociación no han querido pasar por el colegio electoral, pero a estas horas en Benizar apenas había unas pocas papeletas en las urnas, más el voto por correo. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Benizar, Ana Rosa Moreno, explica que "sabemos que la mayoría de vecinos por el momento no está votando", matizando en este sentido que "la falta de vecinos, hizo que durante una asamblea, una persona ajena a la directiva propuso no votar y salió la propuesta". Una propuesta que tanto la presidenta de la Asociación de Vecinos como el pedáneo tomaron la decisión de acatar, "independientemente de lo que pensemos a nivel personal", pone de manifiesto Moreno.

Sobre las próximas elecciones adelantó que "mañana tendrá lugar una nueva asamblea que decidir qué hacen en las próximas elecciones".

Desde los núcleos diseminados sigue abierta la invitación a los políticos para que pasen por las pedanías y conozcan de primera mano sus necesidades.



Incidencias



Solo dos colegios electorales, en Caravaca y Calasparra, han registrado leves incidencias que han supuesto un retraso de diez minutos en su constitución, según los datos aportados por el delegado del gobierno, Francisco Jiménez. En Caravaca, concretamente en la pedanía de Singla, tenían que romper la cerradura para poder acceder al colegio, ya que no funcionaba la llave. La otra mesa que abría con retraso era en el colegio de Nuestra Señora de la Esperanza en Calasparra, en donde no se ha podido identificar a un vocal y ha ocupado su puesto un sustituto.

Por otro lado, Caravaca vive con intensidad su prefiesta, donde el sábado se celebraba el día de convivencia de las 58 peñas que conforman el Bando más numeroso de la fiesta, por lo que en algunas meses el inicio de la jornada fue más dificultoso, y muchos alargaron la noche para ser los más madrugadores a la hora de votar.



Voto por correo

Casi tres mil murcianos eligieron la fórmula del voto por correo, desde primera hora de la mañana, los trabajadores de correos pasaban por todos los colegios electorales para depositar los votos que han custodiado. El cartero de la oficina de Caravaca, Antonio Pérez, explicaba que "recogemos todos los votos que ha solicitado la gente por correo y que han llegado a nuestra almacén para su custodia, los distribuimos por colegios electorales y ahora nos encargamos de ir entregándolos a cada mesa". También incidía en que "este sistema de voto por correo lleva un control especial para que el voto no se pueda alterar ni modificar en ningún momento".

Correos ha establecido un despliegue especial de sus empleados, integrado por más de 17.000 trabajadores que han estado ocupando los puestos de personal de reparto y en oficinas. Además, se han movilizado todos los vehículos de su flota necesarios para la correcta y rápida distribución de los votos.