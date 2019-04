Elecciones generales: El desplante a Arrimadas, Loquillo como presidente de mesa y otras anécdotas

Este 28 de abril es un día histórico en España en el que la gran mayoría de los españoles acuden a su respectivo colegio electoral para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales, lo que muchos no saben es que se encontraran con una gran sorpresa ante las urnas.



Caer en la mesa electoral es una auténtica lotería y ni si quiera ser una estrella del rock te libra de tener que cumplir con una de las obligaciones menos deseada como ciudadano, y si no que se lo digan a Loquillo que ha recibido el cargo de presidente de la mesa electoral. Ha sido José María Sanz, nombre real del cantante, el encargado de anunciarlo a través de sus redes sociales con una sorprendente imagen entre las urnas.



"El azar y yo. Hoy, presidente de mesa, ¡Buenas jornada electoral a todos", declaraba el cantante en su cuenta de Twitter. Sus seguidores no han tardado en reaccionar al respecto, asegurando que le votarían a él sin dudarlo.



El azar y yo. Hoy, presidente de mesa.

La presidenta de la mesa le niega el saludo a Arrimadas

Arrimadas vota tras la negación de saludo de una de las componentes de su mesa electoral . Vídeo: Agencia ATLAS.

El pueblo que vota en 47 segundos

Comuniones y elecciones en un mismo colegio

Unidas Podemos protesta por los caramelos del PP

Caramelos con el logo del PP en un colegio de Torrevieja (Alicante). Foto: D.I.

Papeletas con el nombre de"Cuidadanos"

Tensión entre la prensa y un apoderado de Vox antes de votar Pedro Sánchez

Elecciones generales: Enfrentamiento entre la prensa y un apoderado de Vox en el colegio de Sánchez. VídeO: Agencia ATLAS.

Un hombre ebrio mete dos papeletas en cada urna en Valencia

La cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona al Congreso de los Diputados,, ha acudido a votar pasadas las 12 del mediodía al colegio Ausias March de la Ciudad Condal y lo ha hecho acompañada de su marido,Arrimadas ha tendido la mano en forma de saludo a las tres mujeres que conformaban la mesa electoral donde tenía que depositar sus papeletas pero, y sobre este asunto, la candidata de Ciudadanos ha querido expresarse ante los medios de comunicación. "Esto es Cataluña, Cataluña está dividida, a mí me sabe muy mal que ni siquiera te den la mano, pero es un ejemplo de lo que tenemos que sufrir en Cataluña", ha señalado Arrimas.La localidad riojana de-situada a unos 63 kilómetros de Logroño- lo ha vuelto a hacer. Una vez más, ha sido el primer municipio en cerrar sus urnas tras la votación de todos los miembros de su censo electoral. Esta vez, apenas han tardadoen ejercer su derecho a voto aunque, con las llamadas pertinentes, la mesa ha sido oficialmente cerrada a lasLa cita de los vecinos de este domingo era clara porque "entre presidente, vocales y suplentes, todos los del pueblo, ha señalado. Una ocasión en la que al propio alcalde le ha tocado ser el presidente de la única mesa electoral del municipio.Mientras tanto, en Cádiz, el colegio San Francisco de Asís vive este 28 de abril una jornada particularmente intensa, ya que, por lo que ha tenido que establecer un pequeño dispositivo de seguridad.Las mesas electorales han quedado constituidas a las 9:00 horas y entonces ya había niños vestidos de primera comunión merodeando por el centro, porque a las 9:30 ha sido la primera ceremonia en la capilla del colegio en la que doce niños han recibido la primera comunión ante la presencia de sus familiares, que han abarrotado la capilla.Una hilera de vallas separaba la entrada del colegio en dos pasillos y, en ambos lados de la puerta, carteles. En uno, una flecha y la indicación "comuniones", y en otro, otra flecha con la indicación "votaciones".Los representantes de Unidas Podemos en la junta electoral han presentado una reclamación tras presenciar durante la mañana la práctica de interventores, apoderados y cargos el PP de Torrevieja deen los colegios electorales, según ha asegurado a Información el concejal de Izquierda Unida, Víctor Ferrández. En las imágenes captadas por apoderados de esta formación se observa al secretario general del PP en Alicante, candidato a la alcaldía de Torrevieja y vicepresidente de la diputación Eduardo Dolón con una bolsa de caramelos.La reclamación ha sido igualmente presentada ante la junta electoral por el PSOE La Junta Electoral ha considerado válidas para ejercer el voto algunas papeletas enen las que, según ha informado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.En su comparecencia ante la prensa, García Seco ha explicado que la jornada electoral en esta comunidad ha comenzado con absoluta normalidad salvo pequeñas incidencias como esta, en la que el nombre de la formación política que lidera Albert Rivera -Ciudadanos- no estaba correctamente escrito -Cuidadanos- en las papeletas para el Senado.Por su parte, en el colegio de Pozuelo de Alarcón donde ha votado Pedro Sánchez se vivido un breve momento de tensión al tratar de entorpecer un apoderado de Vox el trabajo de los medios gráficos que esperaban allí la llegada del candidato socialista. Fue necesaria la intervención del presidente de la mesa que, ejerciendo de autoridad, le ordenó sentarse en un lateral donde no interfiriese en el tiro de ninguna cámara.ha sido identificado y se han abierto contra él diligencias que han sido trasladadas al juzgado de guardia entrasen una mesa electoral que no le correspondía.Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana han informado de que la incidencia se ha producido en el colegio electoral situado en el centro escolar Nuestra Señora del Carmen, en la avenida de Burjassot de Valencia.Al parecer, el hombre ha acudido a su colegio electoral en estado de embriaguez perointroduciendo dos papeletas en cada una de las tres urnas, según han relatado miembros de la mesa.El hombre ha sido identificado y se han abierto diligencias contra él que han sido trasladadas al juzgado de Guardia y a la Junta Electoral de Zona, que ha decidido continuar con la votación tras "tomar nota de la incidencia".