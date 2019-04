Teodoro García: "Si votamos divididos, estamos copiando lo peor de la izquierda"

Desde que asumió la Secretaría General del PP, el ciezano Teodoro García ha demostrado una habilidad para estar en mil sitios a la vez. En 24 horas ha pasado de susurrar al oído de Pablo Casado en el debate televisivo en Madrid y responder a la crisis de Ángel Garrido en Ávila a llegar a Murcia, su Murcia, de la que es candidato al Congreso de los Diputados. Afronta su tercera contienda electoral –la más difícil–, pero la primera como mano derecha del líder nacional. La responsabilidad y el trabajo se le han disparado. Su móvil, silenciado pero iluminado constantemente con notificaciones que entran, es una prueba de ello.

¿Qué diferencias percibe en esta campaña con respecto a las de 2015 y 2016?

Dos cosas. La primera, ahora llevamos toda la campaña nacional, que me ha exigido ir a otros territorios: Granada, Almería, Valencia, Galicia, casi todas las provincias de Castilla y León, Castila–La Mancha, Cataluña... Pero a nivel de calle en la Región, veo un cambio importante en la percepción del PP: hay más receptividad que hace cuatro años. Es verdad que hay mucha gente que todavía tiene una lista de agravios con nuestras siglas, pero que hayamos abierto una nueva etapa a nivel nacional y que Fernando López Miras también lo haya hecho en la Región hace que tengamos otra perspectiva. Hice campaña en Andalucía y había tardes que me tiraba cuatro horas repartiendo folletos; tengo espíritu de repartidor y de contacto con la gente. Muchas veces los políticos estamos en una burbuja: llegan a un sitio, sueltan su speech (discurso) y se van. A mí no me gusta: me gusta estar con la gente y que digan: «Mira, el dos de Casado o el lanzador de huesos de oliva, o el de los drones...» (ríe).

Son las elecciones más difíciles para el PP en los últimos años en la Región. El CIS le da tres escaños, su peor resultado desde 1989, aunque sería una de las tres únicas provincias donde ganaría el PP. ¿Son pesimistas?

Hay que borrar el histórico en estas elecciones; partimos todos desde cero porque estas elecciones son el inicio de una nueva etapa, al menos para el PP. No tomo estas elecciones como un punto final de algo, sino como el párrafo de inicio. Hemos hecho una renovación tranquila, que empieza el domingo. Estos resultados electorales marcarán el punto de partida del futuro. Sí sabemos que pueden ocurrir dos cosas: o Pedro Sánchez va a ser presidente o lo va a ser Pablo Casado. Nadie, ni siquiera el CIS, contempla otra posibilidad. La gente tiene que pensar si vota a un actor secundario, como Rivera, Abascal o Iglesias, o vota al protagonista de la función, que es Pablo Casado. Objetivamente, el PP es el único capaz de poner encima de la mesa los problemas de los murcianos. Porque yo voy a dar la cara por Murcia y si Casado gobierna, nosotros tendremos una gran capacidad de influencia. Hay partidos regionalistas que han dicho que van a ser la voz de la Región en Madrid, pero hoy la única posibilidad de que eso pase es que el PP gobierne.

¿Celebraría como un éxito sacar al menos cuatro diputados, dadas las circunstancias?

Yo quiero ganar las elecciones y mantener los que tenemos: quiero sacar cinco diputados. Sé que es difícil, pero quiero tener la confianza mayoritaria de la gente. Ese es el objetivo que me marco. No puedo hacer cábalas, porque la fragmentación política lo cambia todo.

¿Le preocupa mucho la fragmentación del voto del centro derecha?

Me preocupa porque el lunes hay partidos que pueden estar contentos con sacar escaños, como Ciudadanos y Vox, pero toda España puede estar triste porque lo que se habría elegido duraría lo mismo que un grado universitario: cuatro años. Tendríamos a Pedro Sánchez hasta 2023. Si votamos divididos los que creemos en España, los que creemos que el agua hay que repartirla, los que queremos los impuestos bajos y los que creemos en la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, cometeríamos el mismo error que ha cometido la izquierda históricamente. Sería como si no hubiéramos aprendido que si en muchas ocasiones el centro derecha ha podido hacer cambios importantes en España es porque la izquierda estaba dividida. Estamos copiando lo peor de la izquierda todos aquellos que creemos en España. Hace poco la izquierda tenía una guía de votos: no sabíamos si era Cambiemos, Podemos, Compromís...

¿Teme que esa fuga de votos en el centro derecha se note especialmente en Murcia? ¿Vio las imágenes del Príncipe de Asturias del mitin de Santiago Abascal, que estaba a reventar?

Al final lo que quiero tener a reventar son las urnas. Tampoco me preocupa quién llena o deja de llenar un mitin. Cuando vino José María Aznar también hubo mucha gente en el Pabellón Cagigal. Y creo que el mitin de Pablo Casado en Murcia va a ser el más multitudinario en la Región y además es al aire libre y puede estar con la gente. Es un mensaje de apertura. Al PP le ha ido bien en la Región y en España siempre que se ha abierto a la sociedad e incluso cuando ha abierto sus puertas a personas que no pensaban como pensamos en el PP. Eso es lo que yo quiero: un partido abierto.

Lourdes Méndez, su rival ahora en Vox, declaró cuando se fue del PP que su partido había hecho dejación en la defensa de los derechos fundamentales? ¿Está de acuerdo?

Lourdes Méndez dijo eso cuando se fue, pero mientras estuvo treinta años en el PP no dijo absolutamente nada, ni siquiera cuando estaba en el Comité Ejecutivo. Creo que alguien que es valiente dice lo que opina en los órganos correspondientes, como hicimos Pablo Casado y yo al presentarnos al congreso del PP. Además, gente que se fue con Lourdes Méndez,como Javier Puente, que presentó enmiendas a favor de la vida en el último congreso nacional y que se montó un partido, Avanza, ha disuelto ese partido y ha vuelto al PP cuando Pablo Casado ganó el congreso. Y hoy ese señor, que estaba en el grupo que se fue del PP con Lourdes Méndez, es el número uno del Senado por Cantabria y dice que ha recuperado la ilusión por Pablo Casado.

Se habla de que se ha 'derechizado' el partido...

Yo soy una persona normal, que digo las cosas al estilo murciano y a veces soy demasiado directo; siempre he sido así, nunca he me considerado de extrema derecha. Fíjese qué curioso: Lourdes Méndez dice que se va porque somos demasiado de centro y ahora Ángel Garrido se marcha porque dice que somos demasiado de derechas. ¿No será que somos del verdadero centro, que estamos aglutinando a todo lo que está a la derecha del PSOE? ¿Qué es 'derechizarse'? ¿Hablar claro? Hablar claro no es 'derechizarse'. Nosotros, desde que asumió Casado la Presidencia del PP, no hemos renunciado a ni uno de nuestros principios. El acuerdo que se firmó con Vox en Andalucía, que tuve la responsabilidad de redactarlo, es totalmente centrado.

Si gana el PP las elecciones y gobiernan, ¿cuál sería su primera medida para la Región?

Se me acumulan... Porque a la bajada de impuestos se une la necesidad de infraestructuras que tiene esta Región. El primer día, reactivaría la llegada del AVE a Murcia, a Cartagena y a Lorca. Y bajaría impuestos y reactivaría la regeneración de la bahía de Portmán. No es de recibo que en esta Semana Santa, que hemos tenido una afluencia récord de turistas en el Levante, a Murcia no se pueda venir porque no tenemos un tren digno.

¿Qué garantías hay de que reformarán el sistema de financiación autonómico cuando no lo hicieron con una mayoría absoluta?

La legislatura de Mariano Rajoy tuvo que sacar al paciente de la UCI. España estaba al borde de la quiebra y del rescate. El último sistema de financiación autonómico que se reformó se hizo dependiendo del voto de Carod Rovira. El siguiente puede depender del voto de Rufián y Otegui; si nosotros gobernamos, dependerá del voto de López Miras, Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo... Los murcianos deberían valorarlo; la única solución es el PP.

¿Se ve como ministro?

Me veo como un secretario general de un partido que tiene todavía mucho por andar y que empezamos a hacerlo el domingo.

Y si pierden, ¿qué pasaría?

Tendríamos que seguir trabajando mucho para seguir convenciendo a los españoles y a los murcianos de que el proyecto del PP es a largo plazo.

¿Buscaría refugio en la Región?

No, seguiría trabajando en Madrid; por supuesto, a las órdenes de Casado y tratando de reorganizar un equipo que reflejara las necesidades de los murcianos y los españoles. En nueve meses, Casado ha conseguido un Gobierno en Andalucía después de cuarenta años del PSOE y hemos conseguido una renovación de todas las listas.

En la Región también han renovado las listas

Me gusta la lista de López Miras. Combina juventud y experiencia, combina personas de su Gobierno respetadas por la sociedad con personas históricas de nuestro partido que representan nuestras raíces. Es una lista muy equilibrada y representativa de toda la Región.

¿Le da consejos a López Miras?

Le llamo mucho, hablamos mucho. Le doy y le pido consejos. Trabajamos juntos y hablamos mucho de la Región. Si hay algo en Madrid que afecta a la Región, yo le llamo para pedirle su opinión. Estamos en un tándem muy bueno.

¿Desconfía de Ciudadanos?

Mucho. Los días pares es de izquierdas, los impares es de derechas. Y los años bisiestos es de centro. Cs ha demostrado en la Región y en muchos municipios que pueden pactar con el PSOE y con el PP y además no por razones objetivas, sino por mera conveniencia.

¿Creen que tienen un pacto con el PSOE en la Región?

No tengo ninguna duda de que si PSOE y Cs suman, pactarán. Rivera no lo desmintió en su última visita.