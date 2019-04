Marisol Sanchez : "El único partido que garantiza la estabilidad y el progreso es el PSOE"

Los socialistas caravaqueños celebraron el acto de cierre de las elecciones generales 2019, en el que participaron María González Veracruz, Marisol Sánchez Jódar, diputada y candidata respectivamente, y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Moreno, en la oficina de campaña, situada en la Gran Vía, que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de mayo.

El regidor caravaqueño señaló que, "El gobierno regional del PP tiene abandonados los caminos rurales de nuestro término municipal y el abastecimiento de agua potable a las pedanías y al polígono industrial de Cavila". Pepe Moreno afirmó que "la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha redactado el proyecto de ejecución de la obra y se ha comprometido a financiar la mayor parte de la misma; por contra, el Gobierno Regional todavía no ha respondido a la solicitud de colaboración económica para ejecutar las citadas obras".

María González Veracruz hizo un repaso minucioso de todos los logros conseguidos para la Región de Murcia por el Gobierno de España, en tan solo 10 meses del ejecutivo socialista. La diputada nacional lamentó que el Gobierno Regional del PP siga vendiendo los logros del Año Santo 2017, cuando rechazó la inversión de un millón de euros en este importante acontecimiento.

La candidata al Congreso, Marisol Sánchez Jódar, cerró el acto pidiendo el voto para Pedro Sánchez el próximo 28 de abril: "No votéis al PSOE por hacerle que gane las elecciones, votad por conservar la sanidad universal, por el futuro de las pensiones, por la libertad para amarse dos personas del mismo sexo, para que sigamos creciendo en igualdad. En definitiva, votad para no retroceder 40 años".