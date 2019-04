Pedro Saura: "Eliminar el Impuesto de Sucesiones es un ataque al estado de bienestar"

El Secretario de Estado de Infraestructuras se muestra orgulloso de su trabajo junto al ministro Ábalos: "En estos diez meses, de toda la licitación que ha hecho el Estado, el 22% ha venido a la Región, cuando representamos al 3,1% de la población en España".

Se presenta como número uno al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia en las listas del PSOE, pero Pedro Saura reconoce que no se ve «en otro sitio» que no sea con José Luis Ábalos en la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Vivienda. Solo le queda ser nombrado ministro –ha sido diputado y senador en las Cortes Generales, diputado en la Asamblea Regional y secretario general del PSRM–, posibilidad que existe si gana las elecciones Pedro Sánchez este domingo: «Eso no depende de mí».

Ayer nos levantamos con los datos del paro. 49.000 nuevos desempleados hasta marzo. La mayor subida desde 2013.

Hay que contextualizar los datos. Los primeros trimestres no son buenos por la estacionalidad del empleo en España, pero si nos vamos a la variación interanual y usamos los datos de la Seguridad Social, lo que vemos es que el empleo está creciendo a una tasa del casi 3,2%. En el mes de marzo se crearon 5.000 empleos diarios. Esto demuestra que, en un contexto de incertidumbre internacional, la economía española resiste bien la desaceleración. Y esto tiene que ver, en parte, con la confianza en el Gobierno español.

Cuando se produjo la moción de censura, lo que nos contó la derecha es que la economía se iba a caer y la inversión extranjera, por ejemplo, en este último año se ha multiplicado por seis si la comparamos con el año anterior. 'The Economist' ha publicado recientemente que España necesita una mayoría amplia y sólida y que esa mayoría debe liderarla Pedro Sánchez. Es evidente que hay confianza en el Gobierno español.

El PP tiene otra forma de verlo. Pablo Casado ha mostrado datos económicos en el debate que empañan la herencia del PSOE en estos diez meses. ¿Están manipulados?

Pablo Casado se lleva la palma en las 'fake news' tras ver los dos debates. De entrada, no es verdad que cuando gobierna el PSOE la tasa de paro sea superior, de media, a cuando gobierna el Partido Popular. Dice también que se está incrementando el déficit cuando la prueba más evidente de que no es así es que la Unión Europea (UE) acaba de decir que se ha reducido del 3,1 del año pasado al 2,4. Por otra parte, la demanda de bonos del tesoro está en máximos históricos y la prima de riesgo, importante para evaluar la confianza, está absolutamente estabilizada, muy por debajo de cuando Pedro Sánchez accedió al Gobierno. Según todos los institutos internacionales, la economía española va a crecer el doble de lo que va a crecer la economía europea.

Usted es secretario de Estado de Vivienda. Los precios en el sector inmobiliario están volviendo a crecer y algunas voces alertan de que podemos entrar de nuevo en una burbuja.

Los datos no ponen de manifiesto que haya una burbuja, pero sí que no ha habido durante mucho tiempo política de vivienda. El stock de inmuebles sociales a precio asequible es de los más bajos (2,5% de todo el parque) de la UE. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena: ahora que vuelve a haber tensión en la demanda porque los jóvenes quieren acceder a una vivienda en alquiler, se encuentran con que no hay parque público. Eso es lo que tenemos que cambiar y el objetivo del Gobierno socialista es converger con la media europea en este asunto. De entrada, ya sacamos un Real Decreto Ley para que la obligación de prórroga de alquileres pase de 3 a 5 años, justo lo contrario de lo que hizo el PP. Así se mejoran las condiciones para el inquilino sin desincentivar al oferta.

Le he oído nombrar en varias ocasiones al «tripartito» de derechas de PP, Cs y Vox. ¿Se puede hablar de coalición de PSOE, Unidas Podemos e independentistas?

El presidente del Gobierno convocó elecciones porque la derecha y los independentistas votaron en contra de los presupuestos. ¿Dónde está el pacto? No hay ninguna cesión ni acuerdo. A alguna gente podrá engañar el PP, pero la mayoría de los españoles no tienen esa visión. Nuestro país necesita consensos y convivencia y la mayor garantía de la unidad de España es el PSOE porque tiene presencia en todos los territorios, a diferencia del PP, que es inexistente en Cataluña.

El PSOE frenó la llegada del AVE en superficie a Murcia. ¿Hay posibilidad de que la Alta Velocidad venga sin soterrar si gana el PP las elecciones?

Le niego la mayor. ¿Cómo va a llegar el AVE a Murcia en agosto de 2018 si, en la actualidad, aún no ha llegado a Elche ni a Orihuela? Es lo que nos contó el PP, pero no es verdad. Lo que ha hecho el PSOE es compatibilizar el AVE con el soterramiento. Hemos licitado en Alta Velocidad 700 millones de euros en la Región de Murcia en diez meses. Y le voy a dar otro dato, ahora que se habla de influencia de Murcia en Madrid: en estos diez meses, de toda la licitación que ha hecho el Estado en España, el 22% ha venido a la Región cuando representamos al 3,1% de la población en España. Como ve, en materia de Infraestructuras, todo depende de la voluntad política. El futuro no está escrito, depende de quién gobierne.

Para continuar aumentando los servicios sociales, habrá que aumentar la recaudación. ¿Subirán impuestos?

Esta es otra de las mentiras del PP en esta campaña. Nuestro país tiene un problema estructural con la fiscalidad. Tenemos tipos fiscales normativos muy altos pero una baja recaudación. La clave está en el fraude y en la ilusión fiscal. Ahí es donde está el agujero. Esto implica que las rentas más altas paguen más, de acuerdo con lo que dice la ley. Eso no es subir los impuestos, es hacer que el que tiene que pagar, pague.

La OCDE, ante la disminución de las clases medias en los países desarrollados, recomienda establecer tributos progresivos en la recaudación, como el de Sucesiones. ¿Cree que debería restituirse?

Ese tipo de eliminaciones al final son un ataque al estado de Bienestar. No entiendo que alguien se llame liberal y diga que hay que eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones porque es un tributo que contribuye a la igualdad de oportunidades, al mérito, al esfuerzo, a que todos tengan las mismas condiciones de partida. Para acceder a pensiones públicas, para tener una educación y sanidad de calidad como la que tenemos, necesitamos ingresar. Las tesis de Lacalle, el gurú económico de Pablo Casado, llevan a una crisis fiscal y a un recorte del estado de bienestar.

¿Recomendará a Diego Conesa si llega a la presidencia que reinstaure el Impuesto de Sucesiones?

Claro. Evidentemente, siempre se puede debatir sobre un mínimo exento, pero eliminarlo... El problema de la Región de Murcia es que detrás tiene un Gobierno mediocre e irrelevante. Si tú tienes el mayor déficit del país, si tienes una de las mayores deudas en términos de PIB de las comunidades y, a pesar de eso, bajas el Impuesto de Sucesiones, que es un regalo a las rentas más altas, te quedas más tieso que la mojama. Así no puedes invertir en infraestructuras, en I+D, en universidad, educación, sanidad€ Ese regalo fiscal queda muy bien para el 5% más rico, pero te hace un agujero para otras políticas.

¿Cuáles serían las propuestas del PSOE para continuar con las conversaciones del Pacto de Toledo?

El sistema público de pensiones es innegociable para el PSOE y es viable. Necesita reformas pero en ningún caso a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

¿Y a costa de quién?

El Pacto de Toledo tiene que volver a reunirse y volver a hablar todas las fuerzas políticas. En el corto plazo, hay gasto del sistema público de pensiones que no le corresponde, como los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, que deberían estar fuera. Otra parte importante es la calidad del empleo. El mercado de trabajo es precario.

Lo que hace la derecha es meter miedo a la gente. Dicen que si no cuadran las cuentas, porque han prometido bajar 18.000 millones de euros en la recaudación para bajar impuestos. La solución, para ellos, es privatizar el sistema público. Sería lamentable que se llegara a eso. Nuestro país no puede aguantar más desigualdad.

Parece que el PSOE se resiste a derogar la reforma laboral del PP. No lo lleva en su programa.

Llevamos derogar todo lo que va en contra del trabajador. Por ejemplo, queremos suprimir que el empresario, en función del beneficio que tenga, pueda fijar las condiciones laborales y el salario del trabajador.

Parece que en la próxima legislatura se abordará el sistema de financiación

Efectivamente. El PP lo llevó en su programa la anterior legislatura pero no lo hizo. Y si ganaran, que no creo, tampoco abordarán este tema porque llevan en su programa un agujero de 18 mil millones de euros en la recaudación. Y es que en la financiación autonómica está el estado de bienestar. Cuando Vox dice que el problema de nuestro país son las comunidades autónomas, lo que dice es que el problema es el estado de bienestar.

Vox ya ha anunciado que votará en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región.

Me produce tristeza porque, al final, PP y Cs tienen un agujero electoral por la derecha y no están matizando el discurso de Vox, por lo que terminarán aplicando estas tesis. Tengo dudas de que la reforma se vaya a llevar a cabo si gana la derecha y se hace lo que diga Vox.