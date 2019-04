Miguel Garaulet: "No hay un viraje a la derecha, Cs sigue estando en el centro"

"A los podemitas de derechas (Vox) les diré que tienen dos opciones: o votar a Rivera y Casado o a Sánchez y los independentistas", sentencia el dirigente naranja.

Es la tercera contienda electoral que afronta Miguel Garaulet como cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por la Región. Asegura que ha ganado en experiencia y, aunque reconoce que la campaña es «agotadora», se siente muy animado. «Sentimos las muestras de cariño en cada municipio». Y todavía tiene un hueco en su apretada agenda de actos –una mañana con pescadores en Águilas, una entrevista a mediodía, una tarde de compromisos– para organizar una fiesta sorpresa a su mujer por su cumpleaños. Considera que la clave se encuentra en el 25% de votantes del bipartidismo que están decidiendo si abandonar su voto al PP o al PSOE para embarcarse en Cs.

Ya fue el candidato en 2015 y 2016. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?

La experiencia. En 2015 no tenía experiencia política para trasladar bien el mensaje. Han sido casi 300 intervenciones en el Congreso; y se nota cuando hablas por primera vez, pero con el tiempo aprendes a llevar el mensaje al ciudadano. Y ahora tenemos mejor equipo, tenemos estructuras en toda la Región y ya no somos un partido que sale en inferioridad de condiciones con respecto a otras formaciones. Peleamos de tú a tú con los partidos de siempre, con el bipartidismo.

Ha sido el diputado murciano que más iniciativas ha presentado. ¿Percibe si ese trabajo llega a los ciudadanos?

Por desgracia, no. La política nacional ha pillado un poco más lejos a los medios regionales debido a la importancia de esta legislatura en la Asamblea Regional. Y es una pena porque han sido casi 500 iniciativas que han llegado a la ciudadanía de la Región y a sus 45 municipios. Hemos trabajado para hacer que el Gobierno y las administraciones nacionales tomaran en consideración la problemática que hay en la Región. Un ejemplo: nosotros fuimos los primeros en presentar iniciativas con foto, con imágenes de las cañaverales que teníamos en las ramblas, para mostrar lo mal cuidadas que estaban las ramblas. Esto supuso que se dotaran 12 millones de euros para limpiar las ramblas. Los impactos de estas recientes lluvias habrían sido muchísimo peores si no se hubieran hecho esas limpiezas en la Rambla del Albujón y en el Campo de Cartagena.

¿Qué perspectivas electorales mantienen? El CIS le da entre uno y dos diputados en la Región.

Las encuestas son una visión fija en un momento fijo. En el CIS de Tezanos, por motivos equis, los ciudadanos de la Región no apostaban en igual medida que la encuesta que esta semana salía, que sí nos sitúa con el segundo escaño y en crecimiento para el tercero. Las encuestas buenas son las dos últimas elecciones: las elecciones catalanas, donde ganamos, y las andaluzas, donde duplicamos el número de escaños y conseguimos formar parte de un Gobierno de alianza con el PP. Somos el partido que cree en la unidad nacional y que cree en la Constitución, pero que no va a dejar que unos independentistas o unos extremistas condicionen la política de la vida nacional. No lo vamos a consentir.Por eso estamos esperanzados en los muchos votantes que anteriormente han votado al PSOE, que antes era constitucionalista y que ahora apuesta por el bando de los que dieron el golpe del Estado y que cede sus votos a Otegui y a Torra. Las encuestas dicen que el 70% de esos electores no quieren eso.

Las imágenes del Príncipe de Asturias, lleno a reventar, invitan a pensar que Vox se llevará muchos votos. ¿Teme que Cs pierda electores en la Región?

No creo, porque ese electorado tiene una forma de pensar extremista. Nosotros nunca hemos sido un partido de extremos. A Vox le pasa lo que le pasó a Podemos hace tres años: el partido que no hablaba de su programa y que fue el refugio de los votantes enfadados. Nosotros no buscamos ese tipo de votantes; sino a quienes piensan en la España del futuro y piensan en qué educación queremos para nuestros hijos y qué pensiones queremos para los mayores; en quienes piensan en las familias y en conseguir un aumento de la natalidad; en los tres millones y medio de autónomos, que no están en igualdad con los trabajadores por cuenta ajena. Yo he sido autónomo y sé lo que es trabajar 365 días y no tener vacaciones, ni tener prestaciones por desempleo ni prestaciones sociales. Los partidos populistas no piensan en eso: unos piensan en armar a la población y otros, en dar sueldos de 2.000 euros a la población sin trabajar. Vox apuesta por la eliminación del actual sistema de pensiones...

¿No cree que le perjudica electoralmente el veto de Rivera al PSOE? ¿No renuncian así al espacio del centro izquierda?

No. Ciudadanos nació hace diez años para combatir al independentismo. No podemos pactar con un hombre que ha pactado con los independentistas y le está dando cesiones a cambio de apoyo; un hombre que ve normal que se ocupen las plazas públicas de Cataluña, que se reúne con un presidente de una comunidad y acepta 21 puntos en Pedralbes.Uno de estos puntos dice que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son fuerzas opresoras y fascistas. Yo no puedo pactar con esa persona ni ese partido: va en contra de nuestros principios. Pero sí nos podemos dirigir al votante de ese partido que ve la deriva de su partido, que se vende a Torra, a Puigdemont y a Otegui; que hace un aumento brutal del gasto, que incrementa el déficit y nuestra deuda; con la deriva decreciente en el crecimiento y la pérdida de 25.000 puestos de autónomos. No se están haciendo las cosas adecuadamente. Los 'viernes sociales' nos van a costar entre 3.000 y 6.000 millones. Ese votante socialista tiene que buscar otra opción.

¿Hay un viraje a la derecha en Ciudadanos? ¿El partido se ha salido del centro?

No, no. Seguimos estando en el centro. Seguimos con una política liberal, que pone en el centro a la persona, pero somos progresistas y pensamos en el futuro y en incrementar las libertades.

¿Y en qué se diferencia con el PP?

En muchos casos. El primero, el más fundamental, es que nosotros buscamos poner al ciudadano en el centro de la política. Eso significa que el ciudadano tiene que tener garantizados una serie de derechos por ley, como son el derecho a la Educación, a la Sanidad y a las prestaciones sociales; y eso tienen que ser gratuitos y públicos. Y el PP ha hecho recortes en Sanidad, Educación y en prestaciones. Y otra cosa que nos diferencia es que nosotros queremos transparencia, eliminar los aforamientos y una regeneración de la política. Un ejemplo claro: presentamos una ley de Transparencia y Buen Gobierno en la Región y nos la bloquearon el PP y PSOE. Están siempre pelados, pero cada vez que hablamos de proteger la transparencia, el PSOE y el PP se han unido contra esto. Nosotros estamos liberados de mochilas del pasado.

¿Le gustaría entonces tener al PP como socio de Gobierno?

No solamente nos gustaría, se lo hemos dicho: se lo hemos ofrecido. Creemos que en un Gobierno con el PP y liderado por Albert Rivera, podemos orientar muchas de las malas praxis del PP, que arrastra los pies en la corrupción y tiene una orientación más privativa que nosotros. Podemos hacer una opción de Gobierno basada en la unión del país, que pueda contraponerse contra la posibilidad de gobernar el PSOE con sus amigos populistas, extremistas e independentistas.

¿Y si la única suma posible fuera PSOE y Cs? ¿Cree que Rivera mantendría el veto?

Nos iríamos a la oposición. No podemos pactar con alguien que ha dicho que no ha habido un golpe de Estado en Cataluña, que quiere indultar a quien ha dado un golpe de Estado en Cataluña y que dice que los alborotadores son los que están siendo agredidos.

¿Y en la Región? ¿También cierran la puerta a pactar con el PSOE?

Lo dicen en la huerta: primero riegas y luego pones el tablacho. Primero un paso, luego el otro. El primero es que nos jugamos el modelo de país. Y una vez que en el 28A los votantes de la Región decidan qué país van a querer, entonces nosotros plantearemos qué es lo que vamos a hacer. Si por mayoría deciden «el país de naciones» o un país donde dominen Otegui y Torra, pues tendremos que plantearnos qué futuro queremos para nuestra Región. El voto útil en la Región se llama Ciudadanos. Lo más importantes es nuestro país, hasta el 28A estaremos pensando en el 25% de votantes del bipartidismo que están pensando en votarnos a nosotros, y a ellos les diremos: si nos votáis, no os arrepentiréis. El 29A, con los resultados y con el mapa nacional, mi partido se sentará y veremos qué queremos hacer con nuestras comunidades. Trabajaremos nuestra estrategia regional.

Una alianza con el PP puede llevar a tener a Vox como tercera pata...

A los podemitas de derechas, que son peores que los de Podemos, les diré: o vota usted a Sánchez con los independentistas o vota a Albert Rivera apoyado por Pablo Casado.

¿Le gustaría que Vox también fuera su socio?

No, no. Les decimos qué quieren votar: PSOE e independentismo o Cs con PP. Y que decidan.

Hace un año eran muy críticos con Rajoy y ahora toman al PP como aliado...

Somos una fuerza política que no es perfecta, pero sí honesta. Nadie va a ganar por mayoría absoluta. El espectro político está fragmentado y si no queremos bloques sino unir, pues tenemos que ir a buscar a aquellas fuerzas que por lo menos compartan dos principios: el respeto a la unidad del país y a la Constitución. El resto nadie la respeta. Ni Vox tampoco.

¿Tiene clara cuál sería su primera medida si vuelve al Congreso?

Blindar el Trasvase Tajo–Segura.

La victoria de las primarias de Isabel Franco va a acabar en los tribunales. ¿Le preocupa?

No me preocupa porque cuando las cosas se han hecho bien, al final te dan la razón. El problema es el uso de algo que no tiene ni pies ni cabeza para intentar empañar el trabajo y la imagen de Isabel Franco y de los militantes.