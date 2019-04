Joaquín López: "Ni tenemos pacto ni queremos tenerlo"

Abandona la Asamblea Regional con la intención de ocupar un escaño en el Senado si así lo quieren los votantes el próximo 28 de abril. Y de paso, Joaquín López espera también que el resultado de estos comicios no permita al PP pactar con Vox, ya que podrían, asegura, echar por tierra la reforma del Estatuto de Autonomía que tanto ha costado aprobar: « El partido de la Gürtel es capaz de todo por volver al poder».



¿Cómo encajó el cambio al Senado? Lo llaman el 'cementerio de elefantes'...

Bien. Representar al PSOE en elecciones generales como estas es un privilegio. Estamos para servir a la ciudadanía y para ser útiles a nuestro partido. Además, yo creo que el Senado ha cobrado vida en este último período tanto por cuestiones territoriales como por el control al Gobierno. El tópico de que allí hay un 'cementerio de elefantes' es injusto con el trabajo que han hecho allí senadores de todos los partidos.

¿Cómo viajará a Madrid: irá a Alicante a coger el AVE o le vale el 'tren de la bruja'?

Lo que me permita el horario, pero en breve vamos a tener nuestras combinaciones de tren con el híbrido, que ya han mejorado mucho nuestra conexión con Madrid y el año que viene tendremos el AVE soterrado como pactamos en 2006 en la Región de Murcia. Lo importante no es cómo me desplace yo sino que los murcianos tengan unos trenes de Cercanías dignos y un tren de Alta Velocidad que nos conecte con Madrid y con Andalucía gracias al Corredor Mediterráneo. Eso va a ser una realidad con el Gobierno del PSOE.

¿Cómo va a pelear por la Región de Murcia desde al Cámara Alta?

Como lo he hecho desde la Asamblea. Atendiendo los problemas estratégicos de nuestra Comunidad: la solución definitiva del Mar Menor como cuestión de Estado, el debate sobre nuestra financiación autonómica, los pactos educativos, de infraestructuras y todos los temas que importan a los ciudadanía de la Región. Tras 24 años de PP tenemos los índices de abandono y fracaso escolar más altos del país, los salarios bajos y los índices de exclusión social más elevados.

Puede que el PSOE dependa otra vez del voto independentista para llegar al Gobierno.

El PSOE echó al partido más corrupto de este país de Moncloa, el PP, y lo hizo con una moción de censura por la dignidad de este país, una moción que apoyó todo aquel que quiso. A partir de ese momento, hemos gobernado con 85 diputados y hemos presentado iniciativas que han sido votadas por todos los partidos sin nada a cambio. Y la prueba de eso es que los presupuestos fueron rechazados por Cs, PP y los independentistas. Ni tenemos pacto ni queremos tenerlo. Queremos gobernar en solitario.

Pues López Miras dice que sí que tienen un pacto, al menos en la Región, con Cs. Y asegura que todos los murcianos lo saben.

Lo que saben todos los murcianos es que este presidente no está a la altura y que el PP ha reventado esta legislatura con la corrupción de PAS. No, no hemos firmado ningún pacto con ningún partido. Y el primer indicio de que no lo hemos hecho con Cs es que Albert Rivera ha puesto un cordón sanitario al PSOE de Pedro Sánche.

Pidió al PP que explicara si tenían un pacto con Vox. ¿Por qué lo piensa?

Porque ya han pactado en Andalucía con Vox y Cs. El PP ya ha caído en las manos de la ultraderecha.

¿Teme que la extrema derecha eche para atrás el Estatuto de Autonomía en la Asamblea y en el Congreso?

Es un temor fundado porque Vox ya ha llamado a nuestro Estatuto 'infecto' y Casado, que tiene un liderazgo frágil, está dispuesto a llegar al poder a cualquier precio, y el precio podría ser muy alto para la Región de Murcia: echar para atrás un Estatuto por unanimidad por pactar con Vox.

En Madrid va a estar más cerca de socialistas manchegos. Es una buena ocasión para acercar posturas, ¿no?

Claro que sí. A nosotros no nos gustan las declaraciones que hacen nuestros compañeros de Castilla-La Mancha. La solución al problema del agua no pasa por una guerra entre compañeros y entre comunidades vecinas. Hay que resolverlo con diálogo. Desdel el PSOE pensamos que el Trasvase es irrenunciable, pero necesitamos la desalación a un precio social para los agricultores. Esta es nuestra apuesta para alcanzar un acuerdo de país en esta materia, pero no debemos hacerlo contra Castilla La Mancha.