Javier Sánchez Serna: "A la ultraderecha se le debe ganar políticamente"

Segundo asalto al Parlamento nacional. Javier Sánchez Serna vuelve al primer puesto de salida en las listas de Unidas Podemos al Congreso este 28 de abril. Orgulloso de su trabajo como portavoz de Educación, espera poder llevar a Madrid el consenso alcanzado en la Región para firmar el nuevo Estatuto de Autonomía: «Ojalá se pudiera abrir un debate sobre la reforma constitucional». Reconoce que le «chirrió» la imagen del secretario general de Podemos regional, Óscar Urralburu, junto al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, pero «también hay que decir –sobre todo a sus votantes–que un Estatuto no anula todas las diferencias».

¿Cómo valora el trabajo de Unidas Podemos en la legislatura que acaba de terminar?

Ha sido el motor del cambio esta legislatura. Fuimos fundamentales para echar a Rajoy y a un partido podrido por la corrupción de la Moncloa. Nadie duda que hemos marcado la agenda social del Gobierno de Sánchez. Sin el apoyo de Unidas Podemos, muchas de las medidas no hubieran sido posibles porque el PSOE por su cuenta no hubiera actualizado las pensiones al IPC y seguramente tampoco hubiera subido el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros.



Echar a Rajoy llevaba consigo ir de la mano de partidos independentistas.

Cuando se tumbaron los presupuestos de Pedro Sánchez, el PP también votó con esos mismos partidos independentistas. Al final, en una Cámara democrática, no se puede evitar compartir voto con otros con los que no compartes ideario. Lo importante es que el PP tenía que salir de Moncloa.



¿Le ha dado muchos quebraderos de cabeza ser el portavoz de Educación?

Sobre todo el tema de la religión. En Unidas Podemos creemos que hay que quitarla de las escuelas, pero eso supone tocar el Concordato del 78 y el PSOE no quiere. Propuse entonces sacar la religión, al menos, fuera del horario escolar.



Albert Rivera ha propuesto una asignatura de Constitución. ¿Le parece bien?

Tiene que ser algo más. Debe entrar el feminismo. En esa asignatura tiene que haber contenido suficiente como para que los chicos se cuestionen roles de género, que nadie tiene derecho a decirle a otra persona cómo ir vestido? La lucha contra el machismo o la homofobia debe empezar en la escuela.



Unidas Podemos está viviendo tiempos convulsos. Cuando se presentó en 2015 al Congreso era amigo de Errejón. ¿Sigue siendo así?

Hemos pasado de ser un partido formado por amigos a otro que ha tenido que asumir responsabilidades políticas muy importantes en muy poco tiempo. Eso siempre genera tensiones, pero si alguien no se siente incluido en el proyecto, ningún problema en que monte otro partido.

¿Teme nuevas escisiones de Podemos como ha ocurrido en Madrid? ¿La imagina en Murcia?

No. A pesar de las diferencias que hay con mis compañeros aquí, estamos todos en el mismo proyecto y queremos sacar los mejores resultados posibles el 28A, apoyándome a mí, y el 26M con Óscar Urralburu.



Dijo hace unos meses que si no se lograba la confluencia con IU-Verdes en la Región sería un fracaso. No se consiguió.

Me hubiera gustado que ese acuerdo hubiese sido posible porque se ha producido cierto desconcierto con el votante de izquierdas: va a votar una cosa el 28A, a Unidas Podemos, y tendrá que elegir entre Podemos e IU-Verdes en las autonómicas del 26 de mayo. Se podía haber hecho más. Que la izquierda se divida nos lo pone más cuesta arriba.



Hay quien dice que usted ha estado mucho en Madrid, que podía haber venido más a Murcia.

He intentado venir cada fin de semana. Algunas veces he pasado dos semanas seguidas en Madrid, nunca más tiempo. Hay que tener en cuenta que he sido portavoz de un tema nacional como es educación. Pero he estado en contacto permanente con todos aquellos que me lo han pedido.



Lola Sánchez se va dando un portazo. Ha criticado duramente a Iglesias y a Errejón. ¿Habló con ella después?

No he hablado con ella. Pero no me lo he tomado mal. Siempre ha tenido una actitud crítica y las críticas hay que encajarlas. Además, tengo que decir que ha hecho un gran trabajo en el Parlamento Europeo.



¿Teme un gobierno tripartito de PP-Cs-Vox?

A toda la gente progresista en este país le preocupa un Gobierno como el de Andalucía. Bajan los impuestos a los más ricos mientras suben el precio de las guarderías. Es un Gobierno que depende de la ultraderecha, que pone en peligro los derechos de las mujeres o de la población homosexual.



Hay quien cree que por estos motivos debería ilegalizarse un partido como el de Abascal. ¿Está de acuerdo?

En democracia siempre es mala idea ilegalizar. A la ultraderecha y a la intolerancia se les debe ganar políticamente. A medio plazo es la vía más efectiva.



Si Vox es extrema derecha, ¿Unidas Podemos es extrema izquierda?

No. Considero que Unidas Podemos es la traslación de protestas ciudadanas masivas y de mayorías como el 15M o el 8M. Defender la soberanía popular, es decir, que las decisiones más trascendentes de un país no las decidan los poderes económicos o quienes no se presentan a las elecciones es democracia.



Iglesias dijo no hace mucho que hay elementos «más poderosos que un diputado». ¿En la Región también?

Y tanto. Hay poderes muy claros como la UCAM, que cuando no les salen las cosas como quieren, cogen el teléfono y llaman a determinados políticos para que la educación privada esté por encima de la pública. Y también hay otros poderes económicos que determinan la agenda pública.



Hace poco se celebró la gala del 40 aniversario del Trasvase y no se vio a nadie de Podemos.

Ha habido mucha mentira con el tema del agua en esta Región. Siempre hemos apoyado el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, pero también decimos que el cambio climático lo va a cambiar todo. El futuro pasa por avanzar hacia una autonomía de recursos hídricos y la desalación combinada con energías renovables.



¿Por qué los murcianos necesitan diputados de Podemos en el Congreso?

Además de por haber sido la formación que más ha hecho para defender los derechos sociales de la gente, hemos puesto cuestiones como el Mar Menor o la contaminación de la Sierra Minera en la agenda pública. También fuimos los primeros en invitar a la Plataforma Prosoterramiento a la Comisión de Fomento... Recuerdo a Ayala (PP) tirándose de los pelos cuando los vio llegar.



Con la reforma del Estatuto de Autonomía se ha visto algo inaudito: consenso entre PP, PSOE, Podemos y Cs. ¿Van a tomar ejemplo en Madrid?

Pues ojalá se pudiera abrir un debate sobre la reforma constitucional. Parece que hay grupos que lo temen porque se tendrá que decidir sobre la forma del Estado y sobre la monarquía. Los que tratan la Constitución como un jarrón chino le hacen un flaco favor.



¿No se le pasa nada por la cabeza cuando ve a Urralburu firmando junto a López Miras?

Me chirrió un poco la imagen, pero hay que reivindicar el trabajo que se ha hecho. Podemos ha arrastrado al PP a posiciones en donde no se quería ver. Y también hay que dejar claro a nuestros votantes que un Estatuto no anula todas las diferencias.