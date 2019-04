Irene Montero llama a "levantar la voz" en las elecciones

La candidata al Congreso de Unidas Podemos por Madrid y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha llamado a los simpatizantes y votantes de esta confluencia a "levantar la voz" para movilizar el voto en estas elecciones generales frente a las "cloacas del Estado" y un "feudalismo moderno", ha dicho sobre el actual sistema económico.

En un acto en A Coruña ante más de medio millar de personas, junto a candidatas y candidatos de En Común-Unidas Podemos, ha reivindicado a esta candidatura como la única capaz de "hacer lo que este país necesita".

"Estamos más cerca que nunca de gobernar, que se lo pregunten a Rajoy, a las cloacas del Estado por qué han puesto la maquinaria sucia a funcionar", ha expuesto en un acto en el que, junto a los demás candidatos, ha sido recibida con gritos de 'Sí se puede'.

En su intervención, ha admitido, no obstante, que llegan a estas elecciones en una "situación difícil" por no haber "cumplido" con todas las "expectativas" depositadas en ellos. "Prometimos ir muy deprisa y no éramos conscientes de que no vamos a poder hacer las cosas como queremos y que tendremos que pactar con otros que no las quieren igual", ha añadido sobre las medidas que propone Unidas Podemos.