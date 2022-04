Seguro que son innumerables las veces que les hemos dicho a nuestros hijos e hijas que les queremos. Ellos nos van aprendiendo poco a poco según van creciendo, van conociendo la seguridad que les aportamos, así como el amor que sienten hacia nosotros. Por eso, según van sabiendo nombrar sus emociones, su enfado o su rabia, también van aprendiendo a decir "te quiero" y a conocer las emociones de vínculo hacia nosotros. Pero de la misma manera, nuestros hijos e hijas aprenden a usar la expresión "no te quiero" cuando hay situaciones en las que están frustrados o enfadados con nosotros.

¿Por qué nos dicen que no nos quieren?

Cuando les escuchamos decir "no te quiero" la primera reacción que nos puede suceder es que nos asustemos y creamos que verdaderamente nuestro hijo o hija no nos quiere. Hay que intentar mantener la calma porque, aunque use estas palabras, son las que primero le vienen a la cabeza cuando tiene una emoción negativa porque no tiene otras herramientas .

Entre los 2 y los 4 años de edad los niños se encuentran en la etapa de las rabietas, en la que los estallidos emocionales son muy frecuentes. Cuando no permitimos que nuestro hijo haga algo, llora o grita como respuesta a su emoción. También es posible que la forma que tiene de expresar el malestar sea diciéndonos "pues no te quiero". Y aunque nos duela, y creamos que nos lo dice en serio, tenemos que tener en cuenta el contexto y las emociones que esconden esas palabras.

Si queremos encontrar la causa por la que nos dice "no te quiero", busquemos qué necesidades emocionales tienen. ¿Les estamos etiquetando como "niños malos"? ¿Les estamos constantemente diciendo que no? ¿Les decimos que no lloren? ¿Cuando gritan les gritamos aún más fuerte? ¿Quieren hacer algo y les hemos dicho que no? Busquemos cuál es la causa por la que tiene ese malestar emocional y démosles según su desarrollo nuevas herramientas para que en vez de decirnos "no te quiero" nos digan "mamá, estoy enfadado" "papá, tengo mucha rabia porque no hemos ido al parque".

Cómo reaccionar cuando nuestro hijo nos dice que no nos quiere

Aunque nos choque mucho las palabras "no te quiero" y nos hagan daño, debemos mantener la calma para no avivar las emociones negativas de nuestro hijo.