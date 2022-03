¿Por qué nos cuesta tanto hablar de sexo? ¿Por qué es un tema tabú en la mayoría de las casas? Según la psicóloga y sexóloga clínica Nayara Malnero, “nos cuesta tanto porque básicamente nadie lo ha hecho con nosotros. El tabú se ha ido perpetuando de generación en generación, por lo tanto nosotros no tenemos modelos de cómo hablar abiertamente, de forma natural, de sexualidad”. Pero esto tiene que cambiar, y para ayudarnos, en esta conferencia que dio Nayara en Barcelona en uno de los eventos Educar es todo, nos ofreció 6 claves para hablar de sexualidad con nuestros hijos.

PONENCIA NAYARA MALNERO 'Hablemos de sexo con nuestros hijos'

¿Qué es la educación sexual?

Nayara comienza su ponencia definiendo la educación sexual “no como la educación para las relaciones sexuales, que también, pero no es lo más importante. Educación sexual es mucho más, es hablar de cómo me siento como hombre o como mujer, de cómo acepto mi cuerpo, de aceptarme, de respetarme, de seguridad en uno mismo”.

Cuenta Malnero que muchas veces le llaman de institutos para que vaya y les enseñe a los alumnos a ponerse un preservativo. La psicóloga dice que de qué vale eso, si llegado el momento de la verdad, “llega mi novio y me dice que sin condón y digo yo: ‘Vale, no pasa nada’”. Continúa aclarando su idea: “Esa parte de negociación, de seguridad en uno mismo, de responsabilidad sobre la propia salud… Eso es educación sexual”.

La educación en valores, lo que son las relaciones amorosas, sentimentales, sexuales lo tenemos que hacer los padres en casa, no un educador. “La educación sexual empieza por un buen modelo, por nosotros mismos”, dice la experta.

"Como no educamos en casa, la pornografía se está convirtiendo en la nueva educación sexual" Nayara Malnero

Lo que pasa es que, como eso no se está haciendo, la pornografía se está convirtiendo en la nueva educación sexual. La experta lo confirma y lo explica: “Sí, porque no hacemos otra cosa. Si yo cojo mi móvil y busco sobre salud sexual, me va a salir porno. Si me pongo a jugar con cualquier videojuego, que es lo que hacen los más pequeños de la casa, me va a salir porno o contenido erótico”. Señala Malnero que “como no hay una educación sexual de fondo, o una base, el único modelo que tienen es ese”.

6 claves para hablar de sexualidad con nuestros hijos

Nunca evadir ninguna pregunta

Si cuando los niños hacen preguntas complicadas y los padres intentan responderlas como pueden, y cuando llega la pregunta sobre la sexualidad, le dan largas, el niño entiende que de ese tema no se habla y que es un tema especial.

Tenemos que responder, pero no vale mentir

Adiós a la cigüeña, la abejita y todo eso, dice Nayara. La información siempre es poder. “Si yo tengo la información, puedo actuar en consecuencia. Si no tengo ni idea, lo tengo que investigar”, apunta.

Hay que responder a lo que ellos nos preguntan, pero vamos a indagar un poquito más

La psicóloga pone el siguiente ejemplo: “Imagina que tu hijo de 5-6 años te pregunta qué es un preservativo. Habrá que preguntarle: Anda, ¿dónde has escuchado tú eso? Las preguntas nos sirven para ganar tiempo, pero también para saber qué saben ellos”, sugiere.

Hacer hincapié en los riesgos (porque los hay)

Pero sin inculcar miedo, desde una perspectiva positiva.

Si no sabemos cómo responder…

Puede ser que no sepamos responder a una pregunta que nos hacen porque no lo sabemos o que nos dé mucha vergüenza responder. Si no lo sabemos, recomienda Nayara que lo investiguemos juntos, que busquemos en Internet la explicación a esa pregunta. Y si nos da vergüenza, nos sugiere la sexóloga que se lo admitamos, que le digamos a nuestro hijo que hablar de ese tema nos da vergüenza porque nuestros padres no hablaron con nosotros sobre eso, que nos vamos a pensar la respuesta y les decimos en un rato.

¿Por qué esperar a sus preguntas?

Podemos aprovechar muchos momentos para soltar comentarios/mensajes que queremos que escuchen, sobre alguna canción, alguna película, de la publicidad. “Cualquier excusa es buena para que escuchen esos comentarios”, señala.

A modo de conclusión, Nayara quiere dejar claro que hablar de educación sexual “no es tener que explicar cosas complejas sobre relaciones sexuales, es hablar de sentimientos, de relaciones personales, de cuerpos. Lo tenemos que hacer desde que son pequeñitos, hablar con ellos con naturalidad”, subraya.