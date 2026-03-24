La Consejería de Educación destina cerca de medio millón de euros para que los centros de FP pongan en marcha proyectos de innovación

El Gobierno de la Región de Murcia destinará cerca de 500.000 euros para que los centros sostenidos con fondos públicos que imparten Formación Profesional desarrollen proyectos de innovación.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha explicado que «es la primera vez que se pone en marcha una convocatoria de estas características, que implica a centros de FP y empresas, con el fin de fomentar la participación de entidades en los proyectos de innovación impulsados por los centros de Formación Profesional, así como la transferencia de conocimiento entre el sector productivo y educativo y la creación de sinergias para desarrollar soluciones innovadoras». Cada proyecto tiene que estar integrado como mínimo por dos centros de FP, de los que al menos uno debe ser público, y una entidad.

Los proyectos deben ser específicos en digitalización con el objetivo de utilizar herramientas y tecnologías digitales que permitan transformar metodologías educativas, optimizar procesos productivos y adaptar la formación profesional a los cambios tecnológicos y demandas del mercado laboral, especialmente las relacionadas con la industria 4.0, redes de comunicación 5G y la economía circular.

El importe máximo total subvencionable por proyecto asciende a 120.000 euros y el límite máximo para cada centro beneficiario no puede superar los 24.000 euros. No obstante, un mismo centro puede participar en más de un proyecto.

Una comisión se encargará de la selección, el seguimiento y la evaluación de los proyectos de innovación. Además, se priorizarán los proyectos en los que participe un mayor número de personas.

En los proyectos podrán participar grupos de docentes formados por un mínimo de tres por centro integrante, además del personal propio de la entidad o entidades participantes. El responsable de liderar el proyecto será uno de los centros de FP.

Como ejemplo, el proyecto ‘Aplicación de movilidad sostenible mediante energías renovables’ del IES Sierra de Carrascoy, con la instalación de un punto eléctrico en su aparcamiento interior. Allí, su ‘Jardín del conocimiento’ cuenta con esculturas realizadas por alumnado del centro.

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El centro, ubicado en El Palmar, cuenta con 850 alumnos, de los que 280 cursan FP, y ofrece Secundaria, Bachillerato y los ciclos de FP básica de Electricidad y electrónica; los grados medios de Instalaciones Frigoríficas y de climatización, y de Redes y estaciones de tratamiento de aguas; y los ciclos superiores de Administración y finanzas, Automatización y robótica industrial, Eficiencia energética y energía solar térmica, Energías renovables, y Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.