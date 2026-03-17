Las matemáticas salen a las calles de la región con juegos de lógica y trucos de magia

Cerca de 80 centros educativos celebraron el pasado sábado, 14 de marzo, el Día Internacional de las Matemáticas con actividades en la calle, en colegios e institutos. La iniciativa forma parte del programa formativo ‘Matemáticas en la calle’, que desarrolla anualmente la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Entre otras, juegos de lógica, construcción de figuras usando piezas geométricas, elaboración de tarjetas basadas en patrones fractales, composición de mosaicos, realización de trucos de magia basados en propiedades matemáticas, exploración de imágenes deformadas, elaboración de figuras geométricas plegables, resolución de sudokus de diferentes niveles de dificultad y actividades matemáticas adaptadas en colaboración con la ONCE.

Asimismo, desde el pasado mes de enero y hasta abril medio centenar de centros educativos de toda la Región han organizado actividades relacionadas con las matemáticas en sus centros, dentro del mismo programa.

La directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, Carmen Balsas, destacó que «el principal objetivo del programa ‘Matemáticas en la calle’ es fomentar el interés por las matemáticas en el público en general, mostrar a la sociedad el lado lúdico, creativo y divertido, acercar las matemáticas a la realidad cotidiana, estimular el pensamiento lógico, crítico y matemático mediante retos, juegos y problemas y dar visibilidad a las actividades de las sociedades del profesorado de matemáticas».

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Además, con este tipo de actividades se despierta el interés del alumnado por las matemáticas y se fomentan las vocaciones científicas entre los más jóvenes.