Lorca acoge a 150 estudiantes y 30 profesores de 12 universidades europeas

El Campus Universitario de Lorca acoge -por tercer año consecutivo- los Programas Intensivos Combinados de Erasmus+ (BIPs). Así lo ha trasladado la concejal de Educación, Rosa María Medina, que ha destacado que «la celebración de esta nueva edición de los BIPs en Lorca reafirma el papel del Campus Universitario de Lorca como enclave estratégico en la educación superior y como instrumento de proyección de la ciudad, fortaleciendo los vínculos entre instituciones, profesorado y estudiantes de distintos países europeos».

Concretamente, durante los días 17 y 18 de marzo, la ciudad recibirá a 150 alumnos y 30 profesores procedentes de doce universidades y de países como Noruega, Suecia, Alemania, Italia, Turquía, Islandia, Serbia, Bosnia y Montenegro, entre otros, en el marco de un proyecto que refuerza la proyección internacional del Campus Universitario de Lorca y su papel como espacio de encuentro, cooperación y formación superior en el ámbito europeo.

Los Programas Intensivos Combinados de Erasmus+ son movilidades breves que combinan una fase de formación presencial con un componente virtual obligatorio, integrando metodologías docentes innovadoras y fomentando la cooperación entre universidades de distintos países.

Durante la semana presencial, el programa persigue objetivos académicos y formativos de gran relevancia. Entre ellos, destaca el impulso de la colaboración interprofesional, permitiendo que los estudiantes trabajen conjuntamente con alumnado de distintas disciplinas, mejorando su capacidad de comunicación entre profesiones, comprendiendo la diversidad de funciones dentro de un contexto profesional compartido y desarrollando competencias para la resolución conjunta de problemas.

Igualmente, esta experiencia está orientada al fortalecimiento de la competencia intercultural, al propiciar la convivencia y el trabajo en equipo entre estudiantes y profesorado de distintos países europeos. Esta dimensión internacional favorece una mayor capacidad de adaptación, una visión más amplia del ejercicio profesional y la creación de redes de contacto de evidente interés para el futuro académico y laboral de los participantes.

Otro de los ejes fundamentales del programa es su vinculación con la comunidad, toda vez que los proyectos desarrollados se orientan a afrontar retos reales y a generar un impacto positivo en el entorno, conectando el conocimiento académico con su aplicación práctica en beneficio de la sociedad.

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Para concluir, la concejal de Educación ha explicado que «junto a las actividades académicas, los participantes realizarán también una visita guiada por el casco histórico de Lorca, acompañados por guías de Lorca Taller del Tiempo, lo que les permitirá conocer los principales monumentos de la ciudad, así como su historia, costumbres y tradiciones. La estancia en Lorca también se convertirá en una oportunidad de inmersión cultural y de conocimiento del rico patrimonio histórico de la ciudad».