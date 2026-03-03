El Colegio de Economistas reconoce a Samaniego y Santa Joaquina de Vedruna

El equipo del colegio Santa Joaquina de Vedruna, Carmelitas de Cartagena, ha ganado el primer premio del IV Torneo de Debate Económico 2026. Por su parte, el CES Samaniego (Alcantarilla) ha obtenido el primer premio en el VI Concurso Audiovisual de Educación Financiera, ambos organizados por el Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia en colaboración con la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Los equipos ganadores representarán a la Región en la fase nacional de los concursos que se celebrarán los días 5 y 6 de marzo en la Sede del Consejo General de Economistas en Madrid. En estos certámenes han participado un centenar de alumnos de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP de Grado Básico y de Grado Medio.

El consejero, Víctor Marín, asistió en la entrega de galardones, junto con el decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid. Los dos concursos han tenido como lema en esta edición ‘¿Es la utilización del dinero digital más eficiente y responsable que el dinero en efectivo?’.

Marín destacó que estos certámenes son un «punto de encuentro fundamental para el talento joven de nuestra Región, un escaparate donde la palabra y la creatividad se ponen al servicio del conocimiento». El titular de Educación indicó que «para el Gobierno regional la formación en economía y educación financiera juega un papel fundamental en la formación integral de nuestro alumnado, y actividades como las propuestas por el Colegio de Economistas permiten acercar a los estudiantes la realidad económica y empresarial de nuestro entorno».

En el IV Torneo de Debate Económico 2026 también participaron el IES Floridablanca, IES La Flota, e IES Saavedra y Fajardo, en Murcia; el colegio Sagrada Familia Maristas (Cartagena), el IES Cañada de las Eras (Molina de Segura) y el IES Salvador Sandoval (Las Torres de Cotillas).

Por su parte, el VI Concurso Audiovisual de Educación Financiera contó con la participación del IES Cañada de las Eras (Molina de Segura), IES Floridablanca, IES La Flota, IES Saavedra Fajardo, IES Poeta Sánchez Bautista, en Murcia; colegio Miralmonte e IES Pedro Peñalver (Cartagena); IES Gerardo Molina (Torre Pacheco), IES Diego Tortosa (Cieza), colegio San Agustín (Fuente Álamo) e IES Ribera de Los Molinos (Mula).