Cartografía histórica del IES José Ibáñez Martín de Lorca
El libro acompaña a una exposición permanente que muestra parte del fondo más valioso
El Servicio de Publicaciones de la Consejería de Educación y Formación Profesional pone en valor el patrimonio cartográfico del IES José Ibáñez Martín de Lorca, un centro histórico reconocido como BIC y con una importante riqueza patrimonial y didáctica, a través del proyecto Horizonte 28, con el que se pretende difundir el material cartográfico conservado, origen de esta obra impulsada por Agustín Juan Bonillo.
El libro acompaña a una exposición permanente que muestra parte del fondo más valioso. Desde una mirada etnográfica e histórico-educativa repasa la historia de la cartografía, integrando propuestas didácticas vinculadas al currículo académico para que el alumnado aproveche plenamente estos recursos.
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- En directo: Villarreal B-Real Murcia
- ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
- El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
- El viento vuelve otra vez a la Región de Murcia: alerta amarilla el próximo martes
- Fallece José María Oleart, un entrenador leyenda del UCAM Murcia CB
- En directo: FC Cartagena-Sabadell
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca