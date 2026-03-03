Cartografía histórica del IES José Ibáñez Martín de Lorca

El Servicio de Publicaciones de la Consejería de Educación y Formación Profesional pone en valor el patrimonio cartográfico del IES José Ibáñez Martín de Lorca, un centro histórico reconocido como BIC y con una importante riqueza patrimonial y didáctica, a través del proyecto Horizonte 28, con el que se pretende difundir el material cartográfico conservado, origen de esta obra impulsada por Agustín Juan Bonillo.

El libro acompaña a una exposición permanente que muestra parte del fondo más valioso. Desde una mirada etnográfica e histórico-educativa repasa la historia de la cartografía, integrando propuestas didácticas vinculadas al currículo académico para que el alumnado aproveche plenamente estos recursos.