Colegio Narval: educar para ser felices en un mundo en constante cambio

El Colegio Narval, ubicado en el Polígono de Santa Ana en Cartagena, abre cada mañana sus puertas con un objetivo claro: educar para que cada alumno y alumna pueda ser feliz en un mundo en constante cambio. Bajo esta premisa, el centro —una cooperativa de enseñanza concertada creada y dirigida por profesores— desarrolla un modelo educativo basado en la cercanía, la personalización del aprendizaje y un fuerte compromiso con la innovación pedagógica, los idiomas y la tecnología.

El colegio acompaña al alumnado desde los 2 años de Educación Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos, contando con más de cien profesionales altamente cualificados. Su filosofía se sustenta en la formación de estudiantes versátiles, críticos, creativos y capaces de tomar decisiones responsables que les permitan desenvolverse con éxito, tanto en su desarrollo personal como en su futuro profesional.

Metodologías innovadoras y tecnología saludable

El proyecto de centro integra metodologías activas y un consolidado programa propio de Tecnología Saludable, diseñado para fomentar un uso responsable y equilibrado de los dispositivos digitales. Esta línea de trabajo se combina con una atención personalizada que se adapta a las necesidades de cada alumno, poniendo especial acento en su bienestar emocional y social.

El Departamento de Orientación, que mantiene un acompañamiento continuo a estudiantes y familias / Colegio Narval

En ese ámbito destaca el Departamento de Orientación, que mantiene un acompañamiento continuo a estudiantes y familias. Su labor abarca aspectos evolutivos, socioemocionales y académicos, reforzando valores como la autoestima, la empatía, la igualdad o la capacidad para tomar decisiones de manera responsable.

Idiomas e internacionalización

Los idiomas ocupan un lugar central en el Colegio Narval. El inglés y el francés constituyen pilares fundamentales de su propuesta educativa, que se enriquece con programas de inmersión lingüística en Inglaterra o Irlanda, la participación en iniciativas Erasmus+ e intercambios internacionales con países como Finlandia. Todo ello favorece el desarrollo de una mentalidad abierta, global y adaptada a las demandas del mundo actual.

Comunicación fluida con las familias

La comunicación con las familias se gestiona de forma cercana y ágil a través de la plataforma web y móvil Dinantia, que permite recibir información diaria sobre la actividad escolar, acceder a notificaciones, autorizaciones online o recordatorios importantes.

El colegio ofrece una amplia red de servicios que facilitan la conciliación y contribuyen al desarrollo completo del alumnado / Colegio Narval

El colegio ofrece una amplia red de servicios que facilitan la conciliación y contribuyen al desarrollo completo del alumnado. Entre ellos se incluye un comedor escolar con cocina propia y menús saludables elaborados por nutricionistas, así como un programa diverso de actividades extraescolares académicas, deportivas y artísticas.

Además, el centro cuenta con una Escuela Homologada de Música, adscrita al Conservatorio Profesional de Murcia, y servicios de apoyo a las familias como el programa de madrugadores o la ampliación de horario con actividades extracurriculares.

Con esta estructura, el Colegio Narval se consolida como un referente educativo que integra innovación, valores, bienestar y excelencia académica. Su apuesta es clara: acompañar a cada alumno en su crecimiento personal y formativo para que pueda afrontar, con confianza y competencia, los retos del futuro.

Más información

Dirección: Avda. Génova, 30319, Cartagena (Murcia)

Teléfono: 968 12 60 12

Email: info@colegionarval.org

Página web: ᐅ Colegio Narval ® Cartagena ◁ ❴ Centro Concertado Bilingüe ❵