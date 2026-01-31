Un colegio que educa con corazón: así es La Santa Cruz
Cercanía, valores e innovación para formar personas preparadas para el mañana
El Colegio La Santa Cruz es una cooperativa de enseñanza ubicada en Sangonera la Verde, donde entienden la educación como un camino compartido entre alumnado, familias y profesorado. Es un centro cercano y humano, donde cada niño y niña encuentra un espacio para crecer con confianza, sentirse acompañado y descubrir todo su potencial. El compromiso del centro con las familias les convierte en una comunidad educativa abierta y participativa.
El Colegio La Santa Cruz educa desde los 2 hasta los 16 años, ofreciendo una formación integral que abarca todas las etapas: Aula de 2 años, Infantil Segundo Ciclo (3 a 5 años), Primaria y Secundaria. Todo ello en un entorno bilingüe, que prepara a sus alumnos y alumnas para desenvolverse en un mundo cada vez más globalizado, desarrollando sus competencias comunicativas desde edades tempranas.
El equipo docente del centro está formado por profesionales con una gran vocación educativa, que ofrecen atención personalizada y acompañamiento constante. Trabajan con metodologías activas, recursos innovadores y un seguimiento cercano, fomentando el aprendizaje significativo y atendiendo a la diversidad del alumnado.
Servicios
- Aula matinal
- Aula vespertina hasta las 17h.
- Psicóloga infantil
- Programa de refuerzo educativo
- Incluido en el programa de escuelas activas
Además de los aprendizajes académicos, el colegio da una gran importancia a la educación en valores. Promueve el respeto, el esfuerzo, la convivencia y la solidaridad como pilares fundamentales de su labor diaria. De esta manera, forma a personas responsables y comprometidas, preparadas no solo para superar retos académicos, sino también para construir un futuro mejor.
El Colegio La Santa Cruz cuenta con unas instalaciones amplias y completas que favorecen el aprendizaje, el deporte y el bienestar de todo el alumnado. Dispone de dos pistas de fútbol, una principal y otra de tierra, donde los estudiantes disfrutan del juego, el trabajo en equipo y la actividad física al aire libre. Además, su gran pabellón deportivo permite realizar las clases de Educación Física y otras actividades en un espacio cubierto, seguro y polivalente.
El colegio también apuesta por la innovación educativa a través de una sala de informática y robótica, equipada con recursos tecnológicos que fomentan la creatividad y el pensamiento lógico.
Por último, cuenta con un gabinete psicológico que ofrece atención personalizada, acompañando a las familias y al alumnado en su desarrollo emocional, social y académico.
El Colegio La Santa Cruz es un claro ejemplo de cómo la cercanía entre profesores y estudiantes puede transformar la experiencia educativa. Al priorizar la empatía, el respeto y la comunicación, este centro ha logrado construir un modelo educativo que no solo forma estudiantes competentes, sino también individuos emocionalmente fuertes y socialmente responsables. Un ejemplo digno de seguir en el panorama educativo actual.
El mayor compromiso del centro es ayudar a formar a los que serán los profesionales del mañana, de manera que no olviden que estudiar en el Colegio La Santa Cruz significó un momento importante en sus vidas.
Ve a conocer el centro el domingo 1 de marzo en su jornada de puertas abiertas.
Contacto
- 968869765
- Instagram: @colegio_lasantacruz
- Facebook: C.E. LA SANTA CRUZ
- Web: www.colegiolasantacruz.es
