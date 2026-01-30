ELIS Murcia: 35 años de excelencia educativa internacional

El Limonar International School Murcia es un colegio internacional para niños y niñas de 3 a 18 años y al que asisten en la actualidad casi 900 alumnos. La educación se imparte en inglés, excepto Lengua y Cultura españolas, y se introduce un tercer idioma (francés, alemán o chino) a partir de los 10 años, por lo que sus alumnos se gradúan trilingües. Una de las múltiples ventajas de su oferta educativa es que sus alumnos obtienen la doble titulación oficial española y británica-internacional, dotándoles de más oportunidades profesionales y permitiéndoles acceder tanto a universidades nacionales como internacionales. Asimismo, ELIS Murcia es uno de los tan solo cuatro colegios acreditados por el prestigioso Consejo de Colegios Internacionales (CIS) en España, y el único en todo el arco mediterráneo, lo que garantiza el cumplimiento de los más estrictos estándares de calidad a todos los niveles.

El bienestar en el centro de todo

ELIS Murcia sitúa el bienestar de su comunidad escolar en el eje de toda su actuación. El centro cuenta con iniciativas que promueven y facilitan el bienestar físico y emocional de padres, alumnos y personal. Asímismo, cuenta con sistemas robustos de identificación y monitorización de aquellos alumnos que pueden necesitar un apoyo más personalizado a lo largo del tiempo, ya sea para seguir progresando académicamente como para contribuir a su buen desarrollo socioemocional.

Las mejores instalaciones educativas de la Región

El colegio cuenta con dos modernos campus, uno de Infantil y Primaria en la Colonia Buenavista (El Palmar) y otro de Secundaria y Bachillerato en la Urbanización Montevida (La Alberca), a cinco minutos del primero y de reciente creación. En total, ELIS Murcia ofrece a sus alumnos casi 80.000 m2 donde las más avanzadas aulas, estudios y laboratorios conviven con amplias zonas verdes e instalaciones multideportivas. Estas modernas instalaciones no solo ofrecen espacios de aprendizaje de vanguardia, sino que también fomentan el desarrollo integral de los alumnos.

La educación se imparte en inglés, excepto Lengua y Cultura españolas, y se introduce un tercer idioma (francés, alemán o chino) a partir de los 10 años, por lo que sus alumnos se gradúan trilingües / ELIS Murcia

Durante el presente curso 2025-26 el centro celebra su 35º aniversario en lo más alto de su trayectoria, y lo hace con la inauguración de su nueva Galileo Middle School en el campus de Buenavista. Se trata de un edificio totalmente personalizado y adaptado a las necesidades concretas de los alumnos que cursan los años intermedios entre Primaria y Secundaria, lo que facilita una evolución óptima y fluida hacia su campus de Montevida. Así mismo, su campus de Secundaria y Bachillerato cuenta con un renovado centro de estudios para sus alumnos mayores. Un espacio de espíritu auténticamente preuniversitario donde los alumnos trabajan de forma independiente, coliderando su proceso educativo.

Cumbre de liderazgo y feria universitaria

Durante este mes de febrero, ELIS Murcia ha acogido la cumbre de la Red de Mejora Escolar del grupo internacional de colegios Cognita. Más de 60 directivos procedentes de centros educativos de referencia de Europa, América y Asia se reunieron en este colegio para debatir el futuro de la educación internacional en diferentes áreas clave. Por otro lado, hace dos semanas el colegio celebró la XIV Feria de Universidades ELIS con la asistencia de más de 30 universidades e instituciones educativas nacionales e internacionales, que permitió a los alumnos y a sus familias informarse de primera mano de diferentes ofertas académicas y tomar decisiones más informadas sobre su futuro profesional.

ELIS Murcia ofrecerá una jornadas de puertas abiertas el próximo martes 10 y sábado 14 de febrero, y martes 10 de marzo. Más información en elismurcia.com