Víctor Marín: "El Prear abre puertas a la formación y al empleo, y aporta autoestima y reconocimiento"

La Región de Murcia ha triplicado en un año el número de personas acreditadas a través del Prear. ¿Qué decisiones políticas y administrativas explican este salto? ¿hay previsión de seguir creciendo?

Un total de 42 Institutos de Educación Secundaria y Formación Profesional ya son espacio Prear para que trabajadores con experiencia pero sin titulación puedan acreditar su competencia profesional. Durante este año se han presentado 4.601 solicitudes de acreditación, lo que supone 18.527 estándares de competencia profesionales solicitados, y un 847% más de solicitudes que el pasado año. Ese notable crecimiento responde a una planificación coordinada y a la mejora de los recursos disponibles. Por un lado, se ha establecido un sistema de convocatoria abierta y continua, que permite a cualquier persona iniciar el proceso en el momento que mejor se adapta a sus necesidades. Además, se ha reforzado la estructura con más asesores y evaluadores, la ampliación de sedes, la digitalización de los trámites y la simplificación de la documentación requerida. A estas medidas se suman la concesión de subvenciones directas y la exención de tasas.

El Prear se presenta como una herramienta clave de aprendizaje permanente, pero, ¿hasta qué punto está realmente integrado con la FP reglada para facilitar itinerarios claros hacia títulos completos y no quedarse solo en acreditaciones parciales?

Nuestro objetivo es que el Prear sea puerta de entrada y de continuidad hacia títulos completos. Para ello, cada acreditación incluye una orientación personalizada que indica los módulos profesionales pendientes para completar un título de FP y las vías de cursarlo disponibles (oferta presencial, semipresencial y a distancia). Hemos creado pasarelas automáticas: los resultados del Prear se reconocen como superación de módulos cuando existe correspondencia con el currículo de FP, evitando repeticiones y acortando tiempos. Además, reforzamos la oferta modular para personas adultas, con calendarios flexibles y convalidaciones ágiles. En síntesis: el PREAR no compite con la FP, la complementa y la acelera.

Prueba de ello es que el Gobierno regional apuesta por la FP con la oferta de más de 45.000 plazas este curso, con un incremento de cerca de 6.000 plazas en los dos últimos cursos y con el objetivo de alcanzar las 50.000 en 2027. Además, nuestra FP ocupa los primeros puestos en empleabilidad a nivel nacional: los titulados de Grado Medio lideran la afiliación a la Seguridad Social, con un 36,5% el primer año después de graduarse, superando la media nacional en 6,5 puntos.

¿Existe algún tipo de riesgo de que la acreditación de la experiencia sustituya a la formación formal?

No. El Prear no sustituye a la formación; la valida y la orienta. Acreditar lo que una persona ya sabe y sabe hacer por su trayectoria permite reconocer el punto de partida y, desde ahí, trazar un itinerario formativo más corto, más pertinente y más motivador. En sectores en transformación, la acreditación inicial suele acompañarse de formación complementaria para adquirir nuevas competencias. Es, por tanto, un círculo virtuoso: reconocimiento para valorar la experiencia y formación para actualizarla y completarla.

Sectores como la limpieza, la agricultura o la metalmecánica están muy presentes en el Prear, mientras que otros aparecen menos. ¿Responde esto a una estrategia deliberada o a una dificultad para implicar a determinados ámbitos productivos?

Eso responde a una priorización basada en criterios como la demanda empresarial, la tasa de empleo y la existencia de competencias adquiridas por experiencia profesional que son difíciles de acreditar por otras vías. Además, también se observa una participación significativa en ámbitos como la seguridad, el medio ambiente y la imagen personal, donde muchos trabajadores cuentan con una amplia trayectoria y necesitan que sus competencias sean reconocidas oficialmente.

En aquellos ámbitos donde la participación es menor, no se trata de falta de interés, sino de dinámicas diferentes, como una mayor exigencia de titulaciones previas, perfiles más académicos o marcos regulados.

En un contexto de envejecimiento de la población activa, ¿hasta qué punto el Prear puede convertirse en una herramienta estratégica para revalorizar la experiencia de los trabajadores sénior y evitar su expulsión temprana del mercado laboral?

Es una herramienta clave. El Prear permite transformar la experiencia en cualificación reconocida, algo valioso para trabajadores sénior cuya empleabilidad depende de visibilizar lo aprendido a lo largo de la vida. La acreditación facilita promociones internas, movilidad a puestos menos exigentes físicamente, pero de mayor valor añadido, y el acceso a formación de actualización sin empezar desde cero. Además, muchas empresas están incorporando la acreditación como criterio objetivo en sus procesos de valoración profesional.

Las empresas participan de forma voluntaria en la acreditación masiva. ¿Qué incentivos, más allá de la motivación interna, ofrece la administración para que esta práctica se consolide?

Ofrecemos un itinerario empresa que simplifica la gestión cuando una organización desea acreditar a varios trabajadores: mayor simplificación documental, calendario a medida y sesiones de formación in situ. Adicionalmente, ponemos a disposición asesoramiento para alinear cualificaciones con planes de formación interna.

Desde las empresas nos transmiten los beneficios que está provocando este programa en los índices de productividad y motivación entre sus plantillas. La colaboración junto a ellas es vital para el desarrollo de este programa y su éxito es el éxito de todos y ejemplo de colaboración entre la administración pública y el sector privado.

Mando una invitación a todas las empresas del tejido productivo regional a sumarse y participar en este procedimiento Prear para seguir avanzando en la certificación profesional de todos los trabajadores de la Región de Murcia.

Más allá de las cifras de acreditaciones, ¿maneja la Consejería indicadores para evaluar si el Prear está mejorando la empleabilidad, la movilidad profesional o la productividad del tejido empresarial murciano?

En primer lugar, el Prear representa una segunda oportunidad cargada de dignidad y justicia social. Es la herramienta que permite que muchas personas que, por distintas circunstancias, no pudieron acceder en su momento a una enseñanza reglada o no pudieron completarla, vean hoy reconocida oficialmente la experiencia, el esfuerzo y el aprendizaje adquiridos a lo largo de su vida laboral. Desde la Consejería de Educación sentimos un profundo orgullo al comprobar cómo el Prear no solo abre puertas a la formación y al empleo, sino que devuelve autoestima y reconocimiento a quienes han demostrado sobradamente su valía. Convalidar esa experiencia es reconocer que aprender no es solo asistir a un aula, sino también saber hacer, perseverar y crecer con el paso del tiempo.

Actualmente, además de los datos cuantitativos sobre acreditaciones, desde la Consejería estamos trabajando para mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación del impacto del Prear. Nuestro objetivo es contar con indicadores que nos permitan analizar cómo este procedimiento contribuye a la empleabilidad, la movilidad profesional y la productividad. Para ello, colaboramos con los servicios de empleo, agentes sociales y empresas, y estamos desarrollando herramientas que nos ayuden a recoger información relevante sobre la evolución profesional de las personas acreditadas y los beneficios para las organizaciones participantes.