El ajedrez se abre paso en la educación de los jóvenes de la Región de Murcia

Cerca de un centenar de escolares procedentes de más de 30 centros educativos de la Región de Murcia y provincias limítrofes participaron el pasado domingo en el II Torneo del XIX Circuito Escolar Educajedrez, celebrado en el campus de Montevida de El Limonar International School Murcia (ELIS Murcia). La cita, organizada por la asociación Educajedrez, ha reforzado el compromiso del colegio con una educación integral basada en la excelencia académica y el desarrollo de competencias personales y sociales.

La competición ha abarcado muy distintas categorías, desde Educación Infantil hasta 2º de ESO, y se ha desarrollado en un ambiente de sana convivencia y respeto. Durante toda la mañana, los jóvenes ajedrecistas disputaron diferentes rondas, combinando estrategia, planificación y concentración.

II Torneo del XIX Circuito Escolar Educajedrez / La Opinión

Todos los participantes fueron reconocidos con una medalla por su implicación, mientras que los tres mejores clasificados de cada categoría y los mejores jugadores locales recibieron los correspondientes trofeos. El evento reunió a familias, docentes y aficionados al ajedrez en una jornada donde el deporte y la educación se han dado la mano.

Ajedrez como herramienta pedagógica

Lealand Pearce, director de Secundaria y Bachillerato de ELIS Murcia, subrayó que “desarrollar mentes estratégicas preparadas para afrontar los retos del futuro está en el corazón de nuestra filosofía educativa. Pocas actividades agudizan tanto esa capacidad como el ajedrez”. Pearce destacó también que el torneo refuerza habilidades clave como “la planificación, la anticipación y la toma de decisiones”.

Por su parte, Francisco D. García Albarracín, gerente de Educajedrez y maestro internacional de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), ha incidido en el valor formativo del ajedrez como disciplina que “estimula el pensamiento lógico, la memoria y la concentración, además de fomentar la autonomía, la deportividad y el respeto”. También resaltó el papel del circuito, que con esta suma ya 19 ediciones y una media histórica superior a 100 participantes por torneo, consolidándose como una referencia educativa en la Región de Murcia.

Con su participación en el circuito Educajedrez, ELIS Murcia continúa integrando en su proyecto educativo actividades que potencian el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, con una clara vocación internacional y de preparación para los desafíos del siglo XXI. El centro apuesta por una formación donde el aprendizaje trasciende las aulas, y en la que el ajedrez se convierte en una herramienta eficaz para fortalecer la mente y los valores del alumnado.