Laura, profesora murciana: "La diversidad es buena, pero no de esta forma. Están saliendo perjudicados todos los alumnos".

La docente murciana conocida en redes sociales como @Laurimathteacher ha compartido un vídeo en el que reflexiona sobre una información emitida en Informativos Telecinco acerca del aumento del alumnado con necesidades educativas especiales en España. La pieza señalaba que “el número de alumnos con necesidades especiales ha crecido un setenta y cinco por ciento” y que en solo seis años “hablamos ya de más de un millón de estudiantes”.

El reportaje apuntaba a un problema central: los recursos no crecen al mismo ritmo: “Los recursos no aumentan al mismo ritmo y los profesores denuncian la falta de medios y apoyo para atenderlos como es debido”.

Las imágenes mostraban familias reclamando más medios y docentes asegurando que, en muchos centros, “no se puede decir que… sea una educación igualitaria”. Especialistas insistían en que “la diversidad es buena para un aula, pero mal atendida no es buena” y pedían “una respuesta rápida y clara en las primeras etapas educativas”.

La voz de Laura: “No nos salen las cuentas”

Tras la emisión Laura compartía su experiencia desde el aula. En su vídeo advertía de que la situación está poniendo al límite al profesorado y al alumnado: “Menos recursos y más alumnos por aula, pues no me salen las cuentas”.

Según explica los docentes quieren atender a todos, pero muchas veces no es posible: “Intentar llegar a atenderlos a todos cada uno con sus necesidades en 55 minutos tú sola frente al mundo”.

Laura también recuerda que los profesores de secundaria no son especialistas en necesidades educativas, sino que proceden de carreras de materias concretas: “Yo he estudiado matemáticas, otros lengua, otros biología, pero no somos expertos en este tipo de alumnos con necesidades”. Aunque reconoce que reciben “algunas pinceladas de atención a la diversidad” en el máster, considera que es insuficiente: “Se nos escapan muchísimas cosas porque no es nuestra especialidad”.

“La inclusión así no funciona”

La murciana pone un ejemplo claro para entender el impacto en el aula. Ante una crisis de un alumno con autismo, el profesor debe atenderle de inmediato, lo que afecta al resto de la clase: “Por atender a unos dejamos a otros… y eso puede provocar frustración”. Su mensaje insiste en que “la diversidad es buena, pero no de esta forma” porque, al final, “están saliendo perjudicados todos los alumnos”.

En su opinión la solución pasa por más medios humanos y especializados: “Pedimos personal cualificado, especialistas”, recuerda, reclamando apoyo de perfiles formados en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y orientación educativa.

Debate en redes: apoyo, cansancio y demanda de recursos

El vídeo ha generado reacciones de otros profesionales, familias y especialistas. Numerosos comentarios subrayan la necesidad de reforzar estos equipos educativos: “Se necesitan más recursos y profesionales de la Pedagogía y Logopedia, aparte de PT y AL y orientadores”.

Los padres también expresan su preocupación: “Gracias por luchar y denunciar la situación precaria que viven nuestros hijos y los profesores”, escribía una madre. Otros comentarios recuerdan que la inclusión requiere acompañamiento real: “Una ley que pretende ‘incluir’ excluyendo… quienes ganan o pierden en esta historia siempre son ell@s”.

Una realidad que atraviesa aulas de toda España

Mientras la Ley de Educación presume ser la más inclusiva, Laura y muchos otros profesionales reclaman que esa inclusión sea efectiva: más profesionales, formación real y ratios acordes. Como resume la profesora murciana “no podemos llegar a todo”.