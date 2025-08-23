Arranca el curso con más de 200 plazas de docentes sin asignar

Las oposiciones del pasado mes de junio para profesores de secundaria generaron gran indignación y una larga lista de quejas entre quienes se presentaron. Según la Consejería de Educación y Formación Profesional a partir de septiembre se sacarán ofertas para cubrir las 219 plazas para profesores interinos que aún se encuentran desocupadas. A Nacho Tornel, Secretario General de la Federación de Enseñanza en Comisiones Obreras, le preocupa que esta situación provoque un retraso en los calendarios académicos y acabe favoreciendo a un sector educativo privado que, según comenta, «no para de crecer».

Desde el grupo intersindical STERM también se muestran preocupados porque el compromiso de la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con la Unión Europea (UE) de reducir la interinidad docente al 8% sea «con la boca pequeña». Poco se soluciona, según dicen, si se aumentan las plazas para las oposiciones, pero aprueban menos.

La Consejería ofrece una visión más positiva del asunto. Desde su punto de vista la convocatoria de 1.595 plazas en el mes de junio supone «el mayor número de ofertas jamás adjudicado en la historia de la Región de Murcia» y es un «paso importante» para lograr el objetivo de la UE de reducir la interinidad al 8% —las 314 plazas que quedaron desiertas el pasado junio representan casi un 20% del total ofertado—. Según estudios de ANPE realizados a finales de 2024, a nivel regional las plazas temporales se encuentran por encima del 20%. El porcentaje de temporalidad, por tanto, se ha mantenido prácticamente igual

Desde STERM creen que «la consejería se escuda en que muchas cosas sobre los exámenes no entran en sus competencias», pero «no invierten los recursos necesarios». Para estos procesos se necesita, explican, una logística muy grande que requiere una mayor inversión y, por ejemplo, «a los tribunales les siguen pagando lo mismo que en 2006».

Nacho Tornel, señala que la oferta de empleo público, aprobada en diciembre de 2024, quería estabilizar el sector con las 1.595 plazas ofertadas. Según Tornel, todos los sindicatos, excepto el Independiente de Docentes (SIDI), votaron a favor. Sin embargo, los exámenes de las oposiciones dejaron, las ya mencionadas, 314 sin ocupar. «Plazas que van a seguir siendo interinas», comenta, «esto genera inestabilidad tanto para las personas como para el propio sistema», añade.

Según comentan desde la consejería, el gobierno regional ha ofrecido en julio todas las vacantes de docentes existentes para el próximo curso 25-26. Añaden que se ofrecieron el pasado mes 5.500 plazas vacantes que sirven para ocupar el lugar de las que se han quedado libres en las oposiciones, pero también de bajas por otros motivos como la jubilación.

Sin embargo, tal y como explican desde el mismo organismo regional, de estas se han quedado desocupadas 219 que serán ofertadas a partir del 1 de septiembre.

Los examinados irán a la justicia si la Consejería no da soluciones La indignación generada con la convocatoria de oposiciones en junio se ha traducido en movimientos ciudadanos como la Plataforma de Interinos Docentes. Este grupo, que ha preferido mantener la independencia de los sindicatos, presentó un recurso de alzada a la Consejería de Educación con el objetivo de ver los exámenes, las correcciones y los criterios utilizados. Creen que las administraciones no están cumpliendo con las leyes de transparencia. Según comentan, se reunieron con María del Carmen Balsas Ramón, Directora General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, quien les prometió una respuesta, pero les pidió paciencia por la falta de personal durante el verano. El plazo máximo que tiene la consejería para dar respuesta al recurso de alzada es de tres meses. El 7 de septiembre, entonces, es la fecha límite. Desde la plataforma comentan que si para entonces no se soluciona el problema, emprenderán la vía judicial y presentarán un recurso contencioso-administrativo. Tal y como se especifica en la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el propósito de un recurso de alzada es impugnar resoluciones y actos, que no pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico que los dictó, la Consejería de Educación en este caso. Además de la falta de transparencia, los examinados tuvieron otras quejas referentes al proceso. La dificultad desmesurada en algunas de las áreas, la no indicación de algunos factores como el valor de cada pregunta o problemas logísticos como la incorrecta inclinación de las mesas durante el examen de diseño fueron algunas de las más destacadas.

Áreas más afectadas

Algunas de las áreas educativas más afectadas durante la convocatoria fueron las de Fabricación e Instalación de Carpintería y Muebles y el Mecanizado y mantenimiento de máquinas en las que se ofertaron 6 plazas entre las dos y no se ocupó ninguna de un total de 33 presentados.

En Sistemas y aplicaciones informáticas se ocuparon solo 12 de las 50 plazas y de las 115 personas que se presentaron; en Organización y Gestión Comercial solo 7 de las 22 ofertadas fueron cubiertas, a pesar de que había más de 100 candidatos; y en Informática se quedaron desiertas el 58% (29 de 50).