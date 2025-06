Detectan errores en los exámenes de Inglés, Lengua y Filosofía de la PAU en Murcia: "Se tendrán en cuenta para no perjudicar a los estudiantes"

Los errores en los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad de 2025 en la Región de Murcia, concretamente en las asignaturas de Inglés, Lengua Castellana y Literatura, Filosofía, Historia (celebrados el pasado 3 de junio) han sido los protagonistas en redes sociales de la segunda jornada de esta convocatoria ordinaria a la que se han presentado un total de 7.774 alumnos de Bachillerato.

A través de comentarios y publicaciones en plataformas como TikTok y X (antiguo Twitter) varias alumnas y alumnos han denunciado equivocaciones en la redacción de los ejercicios. Además, también alegan que los profesores interrumpieron los examenes para corregirlos cuando muchos estudiantes ya habían entregado sus materiales y abandonado la sala.

Más allá de apuntar a las distintas erratas en los exámenes de Inglés, Lengua Castellana y Literatura, Filosofía e Historia, los alumnos han clamado a través de sus perfiles de redes contra una falta de seriedad que contrasta con la trascendencia y exigencia de la prueba para su futuro académico y profesional.

Desde la Universidad de Murcia confirman que las erratas se subsanaron a mitad de la prueba, se tendrán en cuenta en las correcciones para no perjudicar a los alumnos y que, en el caso de Lengua y Literatura, no interferían en el correcto desarrollo de las respuestas. Por su parte, la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes no tienen constancia de quejas por parte del alumnado.

Inglés

El examen de Inglés ha sido el que más errores ha registrado: uno relacionado con la nomenclatura de dos ejercicios de la tercera parte de la prueba y la anulación de una pregunta en la cuarta.

La profesora de inglés Andréa Barceló, en una publicación de la plataforma TikTok, explicaba: "Al parecer el tercer ejercicio del reading que es el que se han añadido este año pues tenía algunos errores". Según detalla "les decían que buscaran un sustantivo y a lo mejor era un verbo o que buscaran un adjetivo y lo mismo pues era un sustantivo".

Otros estudiantes, tanto en los comentarios de su vídeo como en distintas publicaciones, confirman que "a mitad del examen han entrado y han dicho todo lo que estaba mal y mucha gente ya se había ido y ha terminado el examen y no ha podido corregirlo". Carmen, otra usuaria, explica que "también se equivocaron en lo de rellenar huecos" donde "uno de los apartados estaba mal". Otro testimionio más contundente afirmaba que "han cambiado el ejercicio entero en medio del examen".

Lengua y Literatura Castellana

En e la prueba del examen de Lengua y Literatura Castellana, que inauguró la convocatoria el pasado 3 de junio entre las 9:30 y las 11:00, se detectó un error en la opción que incluía un fragmento de 'La Casa de Bernarda Alba' del autor Federico García Lorca. En el texto propuesto se atribuían las palabras del personaje de Adela a Amelia.

Desde la Universidad de Murcia aseguran que el error fue comunicado en todas las sedes durante el desarrollo del examen y que este no afecta a la evaluación de las respuestas.

Otros errores

En Filosofía, una confusión inicial llevo a anular la pregunta de Santo Tomás de Aquino. En un primer momento se consideró que no estaba incluido en el temario, por lo que se sustituyó por otra. Más tarde se comprobó que sí estaba incluída en el materia a estudiar, pero se decidió mantener el cambio para no perjudicar al alumnado.

Además los alumnos han señalado la presencia de errores aún no especificados en el examen de Historia de España.

Un sistema donde nadie revisa el examen antes de la prueba

La Universidad de Murcia ha explicado que, además del aviso a los alumnos durante el transcurso de la prueba, "una vez que se terminan los exámenes y se detectan errores se da la orden para que los evaluadores tomen las decisiones que no perjudiquen a los alumnos".

Será la Comisión de Evaluación de cada prueba la que tendrá en cuenta estos errores y la que tomará decisiones sobre cómo afrontar su evaluación en cada caso, siempre con la idea de que "nunca perjudiquen al alumno".

La explicación detrás de este llamativo número de errores es el sistema que se utiliza para plantear las pruebas. Desde la Universidad reconocen que "todos los años pueden haber erratas que se descubren una vez que se hace el examen" debido a que "el examen solo lo ve una persona, que es quien lo coordina y quien lo hace". Al haber solo una persona por asignatura y que nadie revise el examen antes de su entrega al alumnado "puede colarse alguna errata".